“Nos debíamos una charla sobre básquet”

En la tarde de hoy, y mediante la plataforma Zoom, la Asociación Básquetbol Trenque Lauquen (ABTL) pone en marcha una nueva reunión, pero esta vez estará destinada a los clubes que integran la ABTL.

Ayer La Opinión dialogó con Mario Goya, presidente de la institución quien contó cómo será el cónclave y las esperanzas de que la actividad regrese en poco tiempo. La ABTL ha tenido ya varias reuniones y charlas mediante Zoom, tanto a nivel federativo como también de instrucción, como fue la última dedicada a jueces y planilleros.

Para esta tarde, desde las 16 horas, se reunirán los clubes de la ABTL para hablar del deporte que los une, el básquet. Dijo Goya: “durante la cuarentena hemos realizado varias reuniones mediante Zoom con el Presidente de la Federación Provincia, otras dos que hicimos para árbitros y oficiales de mesa que estuvo a cargo de Mario Castroagudin, pero nos debíamos una reunión para nosotros, para los clubes que integran la ABTL con el objetivo de volver a reunirnos y hablar de básquet”.

Goya contó además que en la reunión con Federación estuvieron algunos clubes presentes, pero la charla de esta tarde contará con todos los miembros asociativos. “El objetivo de esta reunión es estar con todos y saber cuál es la realidad de cada club, del presente en su distrito, donde entendemos que nadie ha podido empezar con los entrenamientos. Vamos a tratar temas generales y plantear un poco a futuro, aunque sabemos que no podemos hacer futurología y dependemos de lo que diga Federación Provincia”, marcó.

“Soy optimista”

El básquet está a la espera de una bajada de línea que permita volver a los entrenamientos. A nivel local Goya confirmó que se han presentado protocolos “a los clubes y al Municipio, pero son más que nada a nivel sanitario y no tanto deportivo”. “Hemos consultado a Provincia pero todavía no tienen nada armado, ya han suspendido la Liga Nacional, sabemos que Torneos Provinciales ya no va a haber, pero también entendemos que los clubes y profesores viven de esto y necesitamos volver a entrenar”, dijo, añadiendo: “En lo personal soy optimista, hay propuestas, y quizás en septiembre se pueda volver a las canchas. Hay muchas ideas de qué tipo de torneos hacer, pero nosotros tenemos una ABTL muy regional, con equipos por toda la región, y también habrá que ver si un equipo puede ir a jugar a General Villegas o Pehuajó, o ellos venir a jugar acá. Es por eso que la reunión que hacemos ahora es para tratar todos estos temas, volver a juntarnos y hablar de básquet”.