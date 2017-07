Norman Catto, un jurado de lujo en la Expo de Palermo

Al término, dialogamos con él, y esto fue lo que nos respondió: “He visto una fila de ejemplares Shorthorn muy buena y en continuo crecimiento. La hembra (la vaca con cría de Eyherabide) es una excelente vaca que nos llamó la atención desde el primer momento que ingresó a la pista; y en los machos, hemos visto toros muy carniceros, algunos un poco grandes pero muy bien uniformados”.

Respecto de la actualidad de la ganadería argentina señaló: “Es excelente; cada año que pasa es mejor, lástima que el mundo no nos conoce muy bien porque estamos lejos. Nosotros tenemos la genética que puede competir con cualquier parte del mundo, y de cualquier raza. Por razones de mi trabajo viajo bastante por el mundo y siempre lo digo en todos los lugares donde voy. Creo que algunos temas sanitarios no logran resolverse integralmente y, además, ciertas burocracias de funcionarios que también atentan contra nuestra ganadería. Realmente es así; hay mucha gente en el mundo –a los gritos- que está solicitando vientres, carne, embriones, etc. Y vemos que casi todo está muy trabado…y no puede ser”.

En este sentido recalcó: “Es una lástima que no podamos aprovechar todo ello. Por eso, digo, a pesar de todo “Gracias Argentina” por adoptarme: soy un escocés que llegó a los 18 años y ya llevo 56 y cada día más enamorado de este lindo y rico país. Siempre sueño en que llegará el día en que todo esto que venía comentando pase y Argentina se posicione en el mundo como debe ser”.

n Shorthorn, la raza madre

La Asociación Argentina Criadores de Shorthorn comenta orgullosa que la raza tiene asistencia perfecta a la Exposición Rural. Están desde el inicio y participaron en todas.

La raza llegó en 1823 a la Argentina. Tiene casi 200 años de adaptación a nuestro sistema de producción y es, sobre todo, la responsable de que en todo el mundo se reconozca a la carne argentina por su calidad. Fue la primera raza que hace más de 120 años inició la denominación de origen y el principal atributo es su excelente calidad carnicera, y los rodeos se adaptan tanto a La Pampa Húmeda como a las zonas frías. En esta 131° Exposición participan 15 cabañeros que trajeron 40 animales de altísimo nivel. Estos animales no pasan inadvertidos en ningún lugar del mundo. Hoy vemos producir novillos Shorthorn de 500 kilos en praderas naturales. Eso pasa en muy pocos campos del mundo. Y son para Cuota Hilton, donde va la carne de mayor calidad. Hoy el mejoramiento genético y la evolución es permanente, pero la base de la ganadería argentina y la importancia de nuestras carnes está en aquellos rodeos que llegaron hace casi 200 años.