Noche de los lápices

La rebeldía cobijada con el manto de nobles ideales, como lo son los que sostienen los jóvenes jugados por establecer un mundo donde haya plena vigencia de la justicia y la libertad, obliga siempre a las generaciones que los suceden a concederles el reconocimiento de la propia historia que se escribe con el sacrificio de los valientes y la indiferencia de los cobardes.

Trenque Lauquen, no ha sido ajena a la tragedia que ensombreció a la República en los tiempos oscuros de la dictadura. Los nombres de muchos jóvenes y no tan jóvenes desaparecidos –algunos estudiantes universitarios que honraron a su generación- están inscriptos en la memoria de una buena parte de la sociedad que los tiene presente y que se niega a ocultarlos bajo el manto del olvido, una actitud que no muestra lo mejor de nosotros mismos.

En el devenir de los tiempos que forjaron la historia de los pueblos, nunca fueron los conformistas los que cambiaron el rumbo de los acontecimientos, sino que éstos fueron la consecuencia de quienes se rebelaron contra el orden establecido por los dueños del poder y del dinero, prepotentes con los débiles y sumisos ante los poderosos que imponían la ley del más fuerte.

Recordar y exaltar la memoria de quienes se jugaron por ideales de justicia y libertad, entregando sus propias vidas de ser necesario, merecen el reconocimiento de una sociedad que no debe resignarse a admitir como una fatalidad la acción perversa de seres humanos que desde un poder circunstancial pretenden detener el curso de la historia que sólo la exaltan los verdaderos creadores.

Esos chicos, y algunos no tan chicos que ya no están, en el acierto o en el error -¿quién puede definir dónde está la verdad?- estarán siempre en el recuerdo entrañable de todos aquéllos que no renunciamos a honrar la memoria de los valientes.