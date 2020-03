Noche de consensos y votaciones unánimes en el HCD

En una noche de consensos y sin disidencias, con la sola excepción a una solicitud dirigida al Departamento Ejecutivo vinculada a la selección de los aspirantes a ocupar un lugar en la residencia estudiantil municipal en la ciudad de La Plata, iniciativa que finalmente fue convalidada por unanimidad a pesar de los contrapuntos, el Concejo Deliberante sancionó todos los proyectos previstos para su tratamiento legislativo en el recinto, en el marco de la 1ra. Sesión Ordinaria del año que tuvo lugar el viernes por la noche.

La convalidación de un Convenio Específico suscripto entre la Universidad Nacional de La Plata, a través de la facultad de Arquitectura y Urbanismo, la comunidad Indígena Cacique Pincén Mapuche Tehuelche y la Municipalidad, tendiente al diseño y a la planificación de viviendas para la mencionada comunidad; y la sanción sobre tablas de una declaración de Interés Legislativo para el “Segundo Parlamento de la Mujer de Trenque Lauquen”, en conmemoración al Día de la Mujer, que tuvo lugar el sábado en la Escuela Primaria n° 8, son dos de las iniciativas más destacadas sancionadas durante la Sesión.

n CD Juvenil

A ellas se sumaron la convalidación de cinco anteproyectos sancionados en 2019 por el Concejo Deliberante Juvenil: la plantación de un árbol por cada curso que egrese cada 29 de agosto, fecha en que se conmemora el “Día del Árbol”; un estudio de factibilidad tendiente a implementar un programa denominado “terrazas verdes”; el reacondicionamiento de las rampas de acceso a las veredas de las esquinas de nuestra ciudad; la organización de talleres de Lenguaje de Señas Argentino (LSA); y la creación de un espacio destinado a la juventud, en pos de fomentar la cultura en expresiones musicales, artísticas, muralísticas, entre otras.

Con los aplausos de un grupo de terapeutas ocupacionales que presenciaron la Sesión, fue sancionada una Resolución mediante la cuál se solicitará a la Honorable Cámara de Diputados y al Honorable Senado de la Provincia, el tratamiento del Proyecto de Ley Provincial del Ejercicio Profesional y del Colegio Profesional de Terapia Ocupacional, la cual aspira a darle un marco regulatorio a la actividad.

n Campaña de difusión

En otro orden, y ante la situación de alerta epidemiológica mundial por el Coronavirus (COVID – 19), el Concejo Deliberante impulsará en lo inmediato una campaña de difusión a través de los medios y las redes sociales informando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir el contagio de la enfermedad, junto al protocolo de seguridad y prevención anunciado por el área de Salud municipal.

La iniciativa fue informada en el recinto por el presidente del HCD, Alberto Rodríguez Mera, quien adelantó también la difusión de spots sobre primeros auxilios a realizarse conjuntamente con Defensa Civil de Trenque Lauquen y una tercera campaña vinculada a la prevención del dengue.

En relación al Coronavirus, los concejales también sancionaron por unanimidad una Comunicación presentada por la bancada Frente de Todos, mediante la cual solicitan al Departamento Ejecutivo la previsión de un protocolo de orientación y recomendaciones, como así también realizar campañas masivas de difusión sobre las mismas.

n Otros proyectos

Entre los proyectos despachados por las Comisiones Internas que fueron convalidados con votaciones unánimes, se destaca una declaración de interés para el Programa Radial “Bichitos de Luz”, ganador en 2019 del premio Martín Fierro Federal; una autorización para que el Ejecutivo instrumente las medidas necesarias tendientes a reducir la velocidad del tránsito en calle Carmen Granada entre Freyre y Pincén; una segunda autorización para la subasta pública de dos inmuebles de propiedad municipal, designados catastralmente como: Circunscripción I – Sección C – Chacra 273 – Fracción VI – Parcela 5e y 3a, de nuestra ciudad; y una modificación en la normativa que regula la instalación de antenas en el distrito (Ordenanza n° 4995 de 2019).

Los ediles también dieron su aprobación a la obra de alumbrado público LED en calle Santiago Rubio Oeste entre Freyre y Prado; y a una Resolución mediante la cual se solicitará a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia el tratamiento sin demoras del Proyecto de Ley que propone bajar la edad requerida para ser electo concejal, iniciativa impulsada por el diputado trenquelauquense Valentín Miranda (Juntos por el Cambio).

n Residencias

Al cierre de la 1ra. Sesión Ordinaria, fueron aprobadas todas las Comunicaciones previstas para su tratamiento, todas ellas conteniendo solicitudes para el Departamento Ejecutivo: el recambio en su totalidad de las luminarias de todo el predio del Parque Municipal “Conrado Villegas”, por otras de tecnología LED; la construcción de un nuevo Geriátrico; el dictado de la Tecnicatura en Enfermería en 30 de Agosto y el ya mencionado pedido de implementación de un protocolo preventivo contra el Coronavirus.

La jornada legislativa culminó con un debate entre el oficialismo y la bancada Renovación y Cambio – UCR, con intervenciones de los concejales que integran dicho bloque, Ana Mónica Lamaisón y Claudio Figal, y las exposiciones de los ediles de Juntos por el Cambio, Andrea Cacciabue y Francisco Recoulat, en torno a un pedido de informe al Ejecutivo sobre las acciones y los resultados respecto de la selección de aspirantes a la Casa del Estudiante de 30 de Agosto en la ciudad de La Plata.

Tanto Cacciabue como Recoulat explicaron en el recinto que a finales de diciembre pasado, luego de dos reuniones, la Comisión Evaluadora integrada por la Municipalidad y un grupo de concejales consensuó una nómina de siete ingresantes para la residencia estudiantil que la comuna tiene en La Plata, listado que se conformó por consenso luego de ser analizado y convalidado cada legado de los aspirantes, según señalaron los concejales.

Por su parte, Lamaisón no cuestionó la metodología utilizada para la selección de los aspirantes, argumentó en cambio que la solicitud de informes impulsada por su bloque radica en una falta de comunicación, dijo.

En este sentido, agregó que los interesados de 30 de Agosto que no fueron seleccionados por la Comisión Evaluadora no recibieron al día de la fecha una notificación por parte del municipio, y en caso de haberse producido con posterioridad una vacante en la nómina de titulares y la consecuente selección de un suplente, la concejal se preguntó los motivos por los cuáles los concejales no fueron convocados para dicha selección.