Mediante una nota que acercaron a La Opinión, los consejeros escolares, Augusto González, Verónica Moreno y Cecilia Bassani salieron públicamente a respaldar al presidente del Consejo Escolar, Mauricio Rodecker, ante “los agravios” del gremio docente Udocba, a nivel local.

“…Queremos hacer público nuestro enérgico rechazo a la nota publicada por la entidad gremial docente en respuesta a una publicación que hiciera nuestro colega y presidente del organismo sobre la regulación de la actividad privada de la Educación Física. No vamos a permitir conductas patoteras, mentirosas, orientadas al atropello y a la manipulación de la información, utilizando metáforas acusadoras que solo tienen el objetivo de destruir”.

Y agregan: “Por ello, vamos a acompañar y respaldar las acciones que estimamos pueden proseguir para proteger la institucionalidad. Hasta el momento sólo han utilizado artilugios para dar publicidad al gremio haciendo creer a sus afiliados que trabajan a favor de sus derechos cuando muchas veces solo obstaculizan el camino a una mejora laboral de los mismos mintiendo acerca de los nuevos cambios. No queremos volver al pasado, no queremos volver a la intolerancia, no queremos ser agredidos, ni difamados, solo por pensar u opinar distinto. Hace 35 años que la democracia es la herramienta de participación fundamental para el cumplimiento de todos los objetivos bien sea; políticos, partidarios, institucionales y gremiales. En ese marco y como institución de la constitución de la provincia y elegidos por el voto popular nos encontrará defendiéndola. Demás está decir, desde el lugar que nos toca, nuestras acciones estarán siempre orientadas a contribuir al mejoramiento de la calidad educativa. Como siempre manifestamos las puertas del Consejo Escolar están abiertas a la comunidad, educativa, gremial y política. Quedamos a disposición…”.