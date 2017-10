“No vamos a abusar bajo ningún punto de vista de tener mayoría”

El Comité de la UCR era pura alegría anoche luego del contundente triunfo en el distrito de Trenque Lauquen en las legislativas.

Dirigentes, referentes, afiliados y simpatizantes habían colmado el edificio radical sobre las 20.30 y la fiesta se desató sobre las 21, cuando, en simultáneo arribó el intendente Miguel Fernández y todos los que estaban allí desataron un festejo a partir de los datos que manejaban y que daban a Francisco Recoulat como el quinto concejal electo de su fuerza.

“Un gran logro”

Y en pleno festejo por el triunfo, el intendente Fernández destacó, aunque marcando que los números a los que se refería anoche eran preliminares, que su fuerza política consiguió en el distrito 2 puntos más que en los comicios generales de 2015 a nivel distrital y remarcó el resultado como “un gran logro”.

“Según los datos que me han pasado desde el centro de cómputos de Cambiemos local, estaríamos dos puntos arriba respecto a la elección de 2015. Para una legislativa es llamativo, es importante. Después vendrá un análisis más fino y tendremos que ver todos los datos, de 30 de Agosto, donde hemos ganado, como en Beruti. Hemos ganado en todo el distrito. Y la verdad es que estoy contento por el equipo, por toda la gente que hizo campaña, por los candidatos y el equipo de gobierno”, manifestó a La Opinión el jefe comunal.

Respecto a las bancas del Concejo Deliberante a las que logró acceder ayer Cambiemos en Trenque Lauquen, Fernández señaló: “Sabíamos que íbamos a mejorar respecto de las PASO, porque en las PASO no teníamos interna y eso podía hacer que la gente fuera a votar alguna interna de otro espacio. Por otro lado, sabíamos que iba a haber una consolidación que se iba viendo. Y sabemos además que de las PASO a las generales hay una diferencia porque la gente medita más el voto. Sabíamos que íbamos a crecer. Teníamos expectativas de crecer en este margen, o quizás no tanto. Pensábamos en un 5, un 8 por ciento, pero hemos estado un poquito por encima”.

n El quinto

Además, y siempre hablando con los números de esta elección sin cerrarse, el intendente le dijo a este medio que “el quinto concejal (de Cambiemos) estaría entrando”, algo que calificó como “significativo”.

Con todo esto, Fernández dijo que a través del nuevo Concejo espera “mejorar mucho”. “No por la cantidad, porque me parece que no mes relevante. No vamos a abusar bajo ningún punto de vista de tener mayoría si nos toca realmente tener una mayoría absoluta. Creo que vamos a seguir haciendo lo mismo y perfeccionando lo que no hemos hecho del todo bien, que es mejorar el vínculo, la comunicación, quizás tener más contacto cara a cara y no a través de los papeles, a pesar que los papeles son importantes”, apuntó, agradeciendo “a toda la gente de Trenque Lauquen que volvió a confiar en Cambiemos, a los candidatos, que han hecho un enorme esfuerzo en una campaña sin agravios, y a toda la militancia y los vecinos que de alguna manera colaboraron para que esto se haga realidad”.