“No todas las respuestas van a estar en la inmediatez pero hay que insistir, los productores lo demandan”

Desde la Sociedad Rural de Trenque Lauquen se aprovechó ayer la visita del ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, para plantear una serie de preocupaciones que hoy tienen los productores del distrito en una reunión de la cual participó también el intendente Miguel Fernández.

En este marco, Ignacio Kovarsky, presidente de la SRTL, destacó a La Opinión la posibilidad de contar con la presencia del funcionario bonaerense y señaló cuáles son los principales temas que ayer fueron planteados por los productores locales.

“Las expectativas con esta reunión de la que participan productores de la zona es tener un buen mano a mano con el ministro Sarquís ya que todo lo que la Provincia tenga al alcance y pueda hacer para ayudar a que se resuelvan los problemas del sector es bienvenido”, dijo antes de enumerar algunas de las mayores preocupaciones que hoy tiene este importante sector de la economía argentina: “La presión impositiva y este aumento que tuvimos del 50% el año pasado de inmobiliario rural y que este año también pareciera que vamos a tener un aumento que aún no sabemos cuál es; también los pedidos reiterados de emergencia (primero por inundaciones y luego por sequía) que nunca tuvimos en Trenque Lauquen. Y después también quisimos abordar el tema caminos rurales y la realidad actual de distintas producciones como tambos y cerdos que la verdad que están complicados. Por otro lado, el tema medioambiental para nosotros es uno de los pilares que venimos trabajando durante años, es un tema que nos preocupa y nos ocupa así que también va a ser uno de los temas que vamos a charlar con el ministro”.

El dirigente ruralista puntualizó en que estas reuniones son importantes ya que “en todo lo que pueda la Provincia ayudar la verdad que queremos que los productores lo puedan charlar”.

n Reclamos y respuestas

Por último Kovarsky comentó que “nosotros como institución siempre tenemos que recorrer todos los lugares en los que se puedan escuchar los reclamos y desde donde se puedan dar diferentes respuestas. Sabemos que no todas las respuestas van a estar en la inmediatez pero sí hay que insistir porque los productores te lo demandan y sabemos que en esa instancia, en ese recorrer y en esa cantidad de reuniones en las que tratamos de estar en algún momento se van a formar las políticas agropecuarias que se necesitan porque los productores lo reclaman”, dijo antes de culminar señalando que “entonces no podemos hacer menos que eso, insistir y tocar todas las puertas que haya que tocar para que eso se logre. Son caminos largos, las políticas no siempre van de la mano del campo pero nosotros, en lo que podemos colaborar y aportar ideas, tenemos que hacerlo y estar a la altura”.