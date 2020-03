“No tenemos directivas sobre la clausura de boliches”

El Comisario Sebastián Bartolomé explicó que “el jueves nos bajaron lineamientos en relación a los encuentros de fútbol que no se pueden realizar con concurrencia de público”, al tiempo que sostuvo que “a raíz de esto la Liga Trenquelauquense de Fútbol estaba analizando qué medidas adoptar principalmente por el gasto que se genera en lo que respecta a la seguridad policial en las canchas porque más allá de que no haya público, la presencia policial es obligatoria”.

Por otra parte el funcionario policial expresó que “no tenemos aun directivas en lo que respecta a las actividades en lugares de esparcimiento nocturno, como boliches, bares y fiestas. Creemos que en breve y ante cualquier disposición del Concejo Deliberante o del municipio se van a tomar algunas medidas en relación a esta cuestión, sobre todo para bares y boliches. No tenemos directivas como la clausura de este tipo de locales pero posiblemente con el transcurso de las horas van a bajar lineamientos relacionados a estas actividades”.

Además el Comisario destacó que “también se recibieron las directivas en torno a las medidas de seguridad y de cómo actuar en casos de indicios de la enfermedad. Es decir la permanencia por 14 días en los domicilios y los recaudos pertinentes de los efectivos policiales en relación con los detenidos y en el nosocomio local, circunstancias a las que el personal policial esta expuesto permanentemente”.