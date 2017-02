“No sé qué me pasó”

A la altura del km 443 volcó, dio varios tumbos “y fue a parar dentro de un campo” informaron desde el Destacamento de Seguridad Vial.

Ocasionales viajeros avisaron a Policía; llegó una ambulancia y trasladaron a la mujer al hospital donde, tras constatar que no presentaba lesiones, la dejaron internada en observación por unas horas.

Por lo que se sabe, en el accidente no intervino otro vehículo; Esnarriaga, que no perdió el conocimiento, dijo que no sabía lo que le había pasado para llegar a morder la banquina, perder el control y volcar. Posiblemente el segundo de distracción que ni se alcanza a reg istrar.