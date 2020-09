“Pienso que como sociedad tenemos que replantearnos muchas cosas en todo lo relacionado con la pandemia. Resulta que acá clausuran locales, amedrentan a la gente que realiza las reuniones sociales y eso está muy bien. Pero invito a todos a que vayan donde están cuidando las entradas y salidas de Trenque Lauquen y se van a sorprender con muchas cosas. Por ejemplo, ayer yo entraba a la ciudad luego de culminar mi trabajo y adelante mío iba un camión de helados de Rosario y lo dejaron pasar. Al inspector que lo dejó pasar le comenté luego que a mí me piden de todo, amedrentan a la gente con las reuniones sociales, pero dejan pasar un camión de Rosario donde hay transmisión comunitaria de verdad y donde la gente grande no puede ni siquiera salir a la vereda. Entonces el inspector me dijo que ese camión tiene un permiso especial y por eso se lo dejan pasar. Eso para mí está mal y me pregunto qué es lo que se puede hacer ante esto, porque no se puede dejar pasar a todo el mundo. Y si nadie hace nada, la ciudad se va a llenar de contagios. Me parece todo muy injusto”.