“No se pudo cumplir con las expectativas, por eso lo mejor es dar un paso al costado”

El director de Caminos Rurales del Municipio trenquelauquense, Raúl Velázquez, confirmó su decisión de dejar el cargo una vez que vuelva de sus vacaciones.

En diálogo con La Opinión, el todavía funcionario municipal explicó que se trata de una decisión personal que ya está tomada y aseguró que su trabajo “está cumplido”, por lo cual sostuvo que es mejor dar un paso al costado. Además agregó: “En cierta medida siempre traté de hacer lo que pude y no lo que quise”.

Además dejó entrever que uno de los motivos de su alejamiento del cargo fue el mal estado permanente de gran parte de las máquinas, algo que le impidió cumplir con las expectativas de trabajo, señalando: “Durante toda mi gestión he tenido muchas máquinas rotas”. Y si bien no responsabiliza a nadie sobre su renuncia, asegura que le costaría seguir trabajando como lo viene haciendo.

Ocho meses

El hasta ahora director de Caminos Rurales confirmó que tras sus vacaciones presentará su renuncia al cargo al cual asumió hace 8 meses, cuando el entonces director de dicho área, Alberto Rodríguez Mera, dejó su lugar para asumir una banca en el HCD.

Al respecto Velázquez indicó: “Hay algunas decisiones de arriba que no me gustan y por eso creo que lo mío como funcionario ya está cumplido. Durante todo este tiempo he tenido muchas máquinas rotas y a lo mejor que lo comente públicamente no gusta demasiado. Pero de alguna manera yo me tengo que cubrir. Desde que asumí fui yo el que siempre recibió los reclamos del campo. Y creo que es conveniente decir la verdad y no escudarse en mentiras. Soy consciente que uno no pudo cumplir con las expectativas, entonces lo mejor es dar un paso al costado”.

Decisión

Consultado sobre si la renuncia se trata de una decisión personal o bien habría sido por voluntad del Ejecutivo, Velázquez fue contundente y dijo: “No me pidieron nada, pero creo que mi ciclo ya está. Siempre traté de hacer lo posible y entiendo que quizás no se pudo conformar a muchos. Pero en cierta medida siempre traté de hacer lo que pude y no lo que quise”.

En este sentido detalló a modo de ejemplo que “desde diciembre se tuvo un promedio de cinco máquinas rotas por mes”. “Se trabaja igual, pero así se hace difícil cumplir con las expectativas. Y yo no las cumplí, entonces creo que ya está. La decisión está tomada, cuando vuelva de las vacaciones enviaré al intendente mi telegrama de renuncia”, contó.

Vale recordar que tras las elecciones legislativas de 2017, en donde el frente Cambiemos se llevó el triunfo con una lista encabezada por Alberto Rodríguez Mera, el intendente municipal Miguel Fernández convocó a Raúl Velázquez para que tome el cargo que en diciembre pasado dejaba Rodríguez Mera al ocupar una banca en el HCD. Y en su propuesta al cargo el intendente le solicitó que lo acompañara en la Dirección hasta que termine su gestión, pero apenas unos 8 meses después Velázquez tendría tomada la decisión de renunciar.

Ahora habrá que ver cómo se remplaza la vacante, en un cargo bastante sensible.