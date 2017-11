No se pudieron sacar ventajas en Pellegrini

Ante un gran marco de público que llenó el Complejo Deportivo de Pellegrini, Huracán y Giat de Beruti jugaron la primera fecha del Triangular Final para determinar al campeón del año de la máxima categoría de la Liga Trenquelauquense de Fútbol. Y tras un partido entretenido con características de final, ambos equipos terminaron repartiendo un punto por lado, ya que el encuentro finalizó 1 a 1.

El local había comenzado ganando con un tanto de Manuel Vilchez en el primer tiempo, pero en el complemento Luciano Barrientos Igualó para la visita.

n Más el local

El primer tiempo mostró una clara supremacía de Huracán. El dueño de casa fue más prolijo con la pelota y bajo la conducción de Franco Balladares desde la mitad del campo de juego dominó las acciones de juego.

Y fue justamente Balladares quién abrió un pase entre líneas para Tobías García. El juvenil llegó hasta el fondo de la cancha y mandó la pelota al área para que Manuel Vilches, de zurda, conectara el primer gol del partido a los 23 minutos.

Luego vendría una de las jugadas más polémicas del partido con incidencia directa de la jueza de línea que le marcó offside a Matías Loza en una jugada que había terminado en gol. El juvenil recibió un pelotazo largo y fue en busca de la pelota cuando Renzo Quiroga quiso retroceder y se cayó, algo que hizo que Loza escapara al gol, pero la asistente levantó la bandera en una jugada que generó muchas dudas.

n La igualdad

Para el segundo tiempo Fabricio Sardi, técnico del “Fabriquero”, reemplazó a Gabriel Digiácoma por Fabián Amoroso, pero no duraría mucho en cancha el delantero de Giat.

Sin embargo, antes de la expulsión, el visitante pudo llegar a la igualdad. Luciano Barrientos, devenido en volante con el ingreso de Amoroso, comenzó la jugada por derecha, descargó con Germán Silva y cuando recibió nuevamente sacó un remate cruzado muy fuerte que se desvió en el pie de un adversario y se metió en el segundo palo del arquero local. Un gran gol para poner el partido 1 a 1.

Sin embargo, a los 14 minutos llegó la mala para los de Beruti: Amoroso llegó tarde en una pelota disputada en la mitad de la cancha con Ignacio Corrales y recibió la roja directa.

A pesar de eso, Giat siguió intentando y con el ingreso de Enzo Carini tuvo algunos avances por el sector derecho del campo de juego.

En el local entró Bruno Buyatti por Manuel Moralejo y, aunque perdió en juego, ganó en peligro en el área de Daniel Despres, porque siempre se las ingenió el experimentado delantero para generar situaciones. La más clara fue un cabezazo que el arquero debió sacar por arriba del travesaño.

No hubo tiempo para más y con este resultado la próxima fecha del triangular será en Beruti, donde Giat recibirá al FBC Argentino. Por ahora, el panorama está abierto para todos.

n Flojo arbitraje

Durante casi toda la temporada la liga local cuenta con árbitros trenquelauquenses, salvo para los partidos en Pellegrini, donde dirigen jueces de Santa Rosa o de otras partes en alguna excepeción. Pero para las definiciones de la Liguilla y el Triangular se eligieron árbitros de Pehuajó. Y ayer dirigió Guillermo Bartolomé, de flojo rendimiento y muy mal acompañado por sus asistentes.

A la jugada donde se le anuló el gol a Giat hay que sumarle otra polémica que fue la no expulsión a Tobías García, quien tocó la pelota con la mano intencionalmente y no fue amonestado -ya tenía amarilla-, aunque curiosamente se sancionó tiro libre. No dejó una buena imagen la terna pehuajense.