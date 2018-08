No se esperan coletazos importantes entre los sectores de Cambiemos en el corto plazo

Siguen los ecos de la ruptura en el bloque de Cambiemos del Concejo Deliberante que derivó en la conformación de la bancada Cambiemos+, integrada por el presidente del HCD, Claudio Figal, y los ediles Ricardo Paso y Ana Mónica Lamaisón, estipulándose desde la oposición que al menos en el corto plazo el oficialismo no perderá totalmente el apoyo mayoritario (a pesar que ya no posee la mayoría automática), más allá que hay posibilidades de que, sobre todo en 2019, se puedan dar algunos coletazos notorios más.

Desde el bloque de UNA, Sebastián Solimano se refirió al escenario que puede llegar a disponerse a partir de ahora y apuntó: “No sabemos, ni nosotros ni ellos, qué va a pasar. Me da la sensación que no habría una ruptura violenta. Creo que al menos por un tiempo no habría grandes cambios, pero podría llegar a pasar algo, algún choque de fuerzas entre sectores, si se decide por ejemplo que haya recambio de autoridades a fin de año. O puede llegar a pasar algo con el presupuesto o cosas así, pero no creo que sea inmediato”.

Con esto Solimano analizó que “las intenciones de ser intendente de Claudio (Figal) pueden generar fricciones más que nada el año próximo”, aunque añadió que “es un problema interno del radicalismo sin ningún condimento externo”.

Y en otro tipo de análisis el concejal de UNA sostuvo que la pérdida de la mayoría absoluta para Cambiemos podría darle más relevancia a los otros bloques. “Políticamente nos sirve porque ahora Miguel (Fernández) va a tener que negociar con el sector de Claudio (Figal) o con los otros bloques sobre todo por los proyectos importantes como el del presupuesto”.

“Especulativo y electoralista”

Por su lado, Federico Crowder, edil de Unidad Ciudadana, reconoció que “esto se venía viendo desde hace tiempo dentro del Concejo, más que nada en las reuniones de comisión, donde se veían diferencias marcadas”. “Aunque en lo que es aprobación de proyectos Cambiemos siempre fue un bloque unido y no creo que eso cambie ahora en las cuestiones más importantes para el Ejecutivo”, analizó.

En tanto, Crowder destacó creer que en Cambiemos “se están anticipando a una campaña electoral y descuidando temas necesarios para la gente”. “Se sobrepreocupan por una interna en el radicalismo que no queda claro por qué diferencias se da, si es algo a nivel municipal, provincial o nacional, y eso se da en desmedro de resolver los problemas de Trenque Lauquen”, opinó, agregando que se va a ir viendo un panorama más claro con el correr de las sesiones, y que “puede haber temas que marquen alguna diferencia entre los dos sectores de Cambiemos pero a corto plazo no parece que se vayan a dar diferencias fuertes”.

Respecto a las causas de la ruptura, el edil analizó que una razón puede llegar a encontrarse en las medidas económicas que se toman tanto a nivel nacional como provincial. “Puede que quieran (en el sector de Figal) despegarse de las medidas que se están tomando en contra del pueblo”, pensó el entrevistado, añadiendo que le parece algo “más especulativo y electoralista que otra cosa”.

Nueva etapa

Mientras que desde el otro bloque opositor, el del Frente Renovador, su presidente, Jorge Jordán, hizo referencia a que con la mayoría absoluta perdida de parte de Cambiemos, “habrá que ver cómo se harán los acuerdos”. “Al oficialismo le van a faltar dos votos y eso amerita un trabajo distinto. Ahora vendrá una etapa nueva en esto, y yo espero que esta etapa sea con respeto, como veníamos, y con consenso según las necesidades de la gente”, analizó.

En este marco Jordán destacó que es una cuestión interna. “Soy respetuoso y no estoy en el seno de Cambiemos para ver cómo se dan las cosas, pero esperemos que siga todo como ahora. Siempre hemos llegado a un acuerdo y en eso creo que el Concejo ha sido un ejemplo. Pero hay que esperar y ver cómo reaccionan ellos”, cerró.