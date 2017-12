Como viene sucediendo habitualmente las noticias sobre la salud de Milagros Diez, la pequeña trenquelauquense que desde hace varios meses viene luchando contra un tumor en la médula espinal a raíz del cual permanece internada en el hospital Garrahan, son informadas por Silvia González, su madre, a través de las redes sociales.

Así luego de varios mensajes de angustia, esperanza y a veces resignación, finalmente la noticia fue buena: y es que al parecer el tumor de la pequeña ha desaparecido.

Así lo informó su mamá con un mensaje escueto pero sentido que logró conmover a gran parte de la comunidad quienes comentaron con alegría esta buena nueva.

n Mensaje

En oportunidades no es necesario utilizar muchas palabras para expresar una emoción profunda. Y a veces las cosas dichas de manera directa tienen un mayor poder para comunicar. Algo de esto sucedió con el mensaje que publicó Silvia González, mamá de Mili para informar sobre la evolución de su pequeña hija. En el mismo sintetizó toda su emoción: “No se encontró ningún pedacito del maldito tumor”.

Y agregó: “Quiero llorar pero no puedo. Le dije a la oncóloga y ella me dijo ¡¡¡daleeeeee lloraaa!!!”

Además en su mensaje señaló que “tengo tantas emociones encontradas que no me sale ni gritar ni patalear. Quiero llegar al departamento, aún estamos en el hospital para hacer la quimio. Y trato de hacer fuerza porque hay muchas mamás con malas noticias pero lo único que me sale hoy es decirles “¡no pierdan la fe!” señaló minutos después de haberse enterado de las buenas noticias.

n Recuperación

Las novedades con respecto a la buena evolución de Mili tuvieron su repercusión a nivel local ya que a través de las redes sociales numerosos vecinos se alegraron por la noticia y celebraron la recuperación de la pequeña local.

Tal es así que de inmediato y de manera espontánea la gente organizó una campaña a través de las redes sociales cuyo objetivo es darle fuerzas a Mili y su familia para que tenga una pronta recuperación y pueda volver lo antes posible a Trenque Lauquen, su casa.

Pero más allá de la alegría y ansiedad de parte de la comunidad la pequeña deberá permanecer un tiempo más en Buenos Aires para continuar su tratamiento, aunque cabe la posibilidad de que pueda viajar por unos días para recibir en la ciudad el nuevo año.