No pudo ser para “Coty” García

La última participación no pudo tener un buen final ya que su equipo cayó. “García aportó 4 puntos al Edimburgh Monarch, que cayó en el Armadale Stadium ante Workington Comets, por 46 a 44, también por el Campeonato Británico” informó La Nueva. .

Los locales estuvieron adelante en el marcador hasta la batería 13, pero no lograron cerrar el enfrentamiento, ya que en la 14ª manga, “Coty” no logró sumar y su compañero, Mark Riss, resultó tercero, consiguiendo un solo punto, que le permitió al elenco rival sumar 5 y ponerse al frente 43 a 41, diferencia que no pudo revertir en la última serie.

Con esta derrota los Monarcas ahora están décimos en el certamen con 4 puntos en 3 enfrentamientos.

Sus próximas presentaciones serán el próximo viernes, de local, ante Newcastle Diamonds; al día siguiente visitarán a Berwick Bandits, y el domingo 17 completarán su gira visitando a Newcastle.