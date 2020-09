“No me lo permite la ley, pero, si me lo permitiera, tampoco sería candidato”

El concejal Claudio Figal, del bloque UCR-Renovación y Cambio, fue contundente al responder la consulta de La Opinión: “Falta mucho tiempo para las elecciones del año que viene, pero, si todo sigue como hasta ahora y los procesos se van dando como corresponde, la ley a mí no me permitiría ser nuevamente candidato. Pero aún si se me permitiera por alguna modificación de la ley, puedo decir con absoluta tranquilidad y seguridad que no voy a ser candidato para nada. Es tiempo de dejarle el lugar a gente que tiene que hacer su carrera política e ir formando nuevas generaciones de dirigentes. Por lo tanto, debo dejarle el lugar a otro y estoy convencido de que así tiene que ser. Es un proceso ya cumplido y hoy hay que tomar distancia. No sé qué pasará en el futuro, pero en las próximas elecciones no soy candidato a nada”.