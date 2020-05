No hay vacunas antigripales en farmacias y tampoco en centros de salud municipales

Al igual que lo que sucede en distintas localidades de todo el país, nuestra ciudad se ve afectada por la falta de vacunas antigripales tanto en las dependencias sanitarias del Estado como en las farmacias privadas de todo el distrito.

En parte debido a la época del año y en gran medida por la alta demanda de ese producto que provocó la pandemia de Covid-19, lo cierto es que los vecinos deberán esperar al menos hasta la próxima semana para aplicarse la dosis en los distintos centros de salud municipales y salitas de barrio donde en algunos casos hay listas de espera de alrededor de 300 personas.

Stock

En diálogo con La Opinión, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Trenque Lauquen, Andrés Del Sarto, explicó que “desde hace alrededor de una semana que no hay más vacunas antigripales en las farmacias”. “La situación es general, tanto para los particulares como para las obras sociales como IOMA o PAMI. No quedó nada de stock”, dijo.

Y añadió que “posiblemente lleguen algunas dosis más para los afiliados a IOMA o PAMI, aunque no hay ninguna certeza de eso y todavía no se informó nada de manera oficial”. “Lo concreto es que hoy en día en Trenque Lauquen no hay vacunas”, remarcó.

Por otra parte el farmacéutico recordó que por PAMI se aplicaron alrededor de 1600 dosis en dos tandas aunque señaló que se trata de un número insuficiente si se tiene en cuenta que la obra social cuenta con alrededor de 7.000 afiliados.

Demanda

Por otra parte el dirigente del sector farmacéutico destacó que hay una alta demanda. “La verdad es que llama mucha gente preguntando por el tema de las vacunas. Y si bien en esta época del año la demanda es alta, el tema del Covid-19 hizo que la misma se incrementara”, comentó.

En este sentido Del Sarto reconoció que “hay mucha gente que no se vacunaba nunca contra la gripe y ahora quiere hacerlo. Desde gente adulta hasta chicos de 16 o 17 años”.

Por último el entrevistado reiteró que “hoy por hoy es imposible conseguir una vacuna antigripal en las farmacias”. “La situación es esa”, concluyó.

En los CAPS

En tanto que en los centros de salud municipales la situación es la misma y la falta de dosis impide la vacunación de los cientos de vecinos que diariamente consultan por las dosis.

Al respecto desde los CAPS señalaron que al menos hasta la próxima semana no contarán con vacunas para aplicar y al mismo tiempo invitan a los vecinos a que se inscriban en el listado de espera que en algunas de las salitas de barrio alcanzan a más de 300 personas.

En este sentido indicaron que las vacunas se van aplicando a mediada que se reciben y reconocieron que por lo general no alcanzan para satisfacer de una sola vez a la alta demanda que existe hoy en día.

Vale recordar que hace unas semanas se inició la campaña de vacunación antigripal 2020 con personal de salud y mayores de 65 años que residen en hogares, para posteriormente continuar con su aplicación para los mayores de 65 años y menores de 2 años.