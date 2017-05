“No hay razonabilidad entre suba salarial y el tarifazo eléctrico”

El presidente de la comisión de Usuarios y Consumidores de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, Hernán Albisu habló por Radio Mitre en “Sábado Tempranísimo” conducido por Marcelo Bonelli, sobre el freno que le puso la justicia a los aumentos de luz en la provincia de Buenos aires. “Si no hay novedades judiciales, con alguna cautelar que dé marcha atrás y esta medida queda firme, no deberían llegar boletas con aumentos”, expresó el senador.

Sobre la intensión que se tuvo de aumentar, el senador massista dijo: “El tarifazo que se aplicó es básicamente lo que pidieron las empresas, por parte de los usuarios y de las asociaciones de consumidores se esperaba un aumento, pero no de esta magnitud, teniendo en cuenta que el año pasado ya hubo aumento en el orden del 120 al 200%”.

“En una categoría promedio el kilowatts en el interior de la provincia era de 94 centavos, ahora pasa a pagarse 1,60, lo que significa que estamos hablando de un aumento considerable”, remarcó el legislador.

En el mismo sentido, Albisu destacó “obviamente que esto no solamente afecta a un usuario residencial, en el contexto económico que estamos viviendo en todo el país, esto afecta a la industria, a la producción y al comercio” y agregó “No hay razonabilidad entre los incrementos salariales, la actividad del comercio, de la industria y la producción y este tarifazo eléctrico”.

“El año pasado se le condonaron miles de millones de pesos a las cuatro empresas que básicamente están beneficiadas con este aumento. Se le condonó una deuda millonaria con CAMESA y en esta resolución, que además de aumentar en un 60% el valor de la energía, prorroga los contratos por 5 años más”, aseveró el senador del Frente Renovador.

n Audiencias

En tanto que Hernán Albisu dejó en claro que “son un cúmulo de cuestiones que en las audiencias públicas donde se debía escuchar a todos los sectores, lo único que se hizo fue escuchar a las empresas y otorgarle lo que fueron a pedir, ahí está donde no se puede compatibilizar los nuevos aumentos con la realidad”.

Por último, el presidente de la Comisión de Usuarios y Consumidores del senado informó que “con estos montos todavía no llegaron boletas” y agregó “porque la resolución que se aplicaría, es a partir del 10 de mayo y entiendo que todavía no se deben haber emitido las boletas, aun porque son períodos de consumo”.