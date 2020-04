No hay fecha de inauguración, pero será el kartódromo más moderno del país

Debido a la cuarentena obligatoria impuesta por el Gobierno Nacional los trabajos en el futuro kartódromo local ubicado sobre la Ruta Nacional 5 se han suspendido, pero la obra ya se encuentra en una etapa muy avanzada.

José Bernasconi, uno de sus impulsores, enfatizó que “no hay una fecha de inauguración porque se va de a poco”. “Éste es un proyecto grande y puede ser que se termine en unos meses como en un par de años. No sabemos cómo se va a resolver la situación económica nacional después de la cuarentena”, dijo.

Por su parte Sergio Alaux, integrante de la sociedad, explicó que se buscará sumar a los pilotos locales que compiten en tierra.

n Trabajos suspendidos

“Tenemos todos los materiales comprados, ya se terminaron los baños y el piso del sector donde va el área de técnica y depósito. Ya está todo el perímetro cercado y periférico listo, con la bajada de la luz, con el circuito marcado y listo para asfaltar”, remarcó José Bernasconi a La Opinión, añadiendo: “Ahora estamos en un impase, entrando en la última etapa de movimiento de suelo, pero desde que comenzó el aislamiento quedó todo parado y solo tenemos al sereno en el predio. Pero tenemos todo comprado así que cuando pase la cuarentena volveremos a trabajar”.

Con respecto al asfalto, Bernasconi explicó que se usa el mismo que en las rutas. “Hay otro de mejor calidad, que se pone arriba, sería una segunda capa, pero en un principio usaremos el de las rutas, que da una garantía de unos 5 años de uso”, comentó. Además contó que sería el kartódromo más nuevo del país ya que “los kartódromo que hay en el país tienen todos unos 35 años, son todos construidos en la década del 80, modelos viejos, que se les han ido haciendo mantenciones en el asfalto”.

En tanto, el entrevistado manifestó una vez más que no hay una fecha de inauguración. “Esto no tiene tiempo, queda lo más grueso en costo, no en tiempo, ya que resta hacer lo que es terminación fina, como banquinas y las construcciones de pianos de las curvas, que se hacen con un premoldeado, por lo que restarían unos 2 o 3 meses de trabajos. Pero no tenemos fecha ni planes de inauguración. Esto puede llevarnos 3 o 6 meses, o 2 años, así que vamos sin apuros”, recalcó.

n Pilotos locales

Por su parte, Sergio Alaux remarcó que el principal objetivo del kartódromo es que sea usado por los pilotos locales y de la región. “Es un mito que el circuito de asfalto desgasta más y hace más caro todo en relación que al de tierra. Nosotros vamos a hacer un parque cerrado de neumáticos, donde siempre se usen los mismos, con el objetivo de abaratar costos para los pilotos de la región. Queremos que haya una categoría regional con aquellos que corren en tierra. La única y gran diferencia es que los días de pruebas van a poder girar durante todas las horas que quieran, van a gastar más nafta, porque a diferencia de la tierra en el asfalto se puede girar sin riesgo a que se rompa el trazado”, sostuvo Alaux.

Además el piloto agregó: “El objetivo es tener actividad durante todo el año, todos los fines de semana, con carreras zonales y regionales, además de tener una categoría propia. Sabemos que hay muchos corredores de karting pero no hay circuitos ya de tierra para correr, y de la manera en que nosotros queremos hacer la categoría no va a ser más caro para ellos, ya que con un juego de gomas para asfalto van a poder correr entre 4 y 5 carreras. La mecánica no exige mucho más que en la tierra, lo que si cambia es el manejo, es mucho más fino y pulido, pero los pilotos de la ciudad y región sabrán cómo adaptarse a esto”.