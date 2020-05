“No hay casos de dengue, pero eso no quiere decir que no pueda llegar a haberlos, hay que seguir cuidándonos”

Luego de que en las últimas semanas se conociera la noticia de que los casos de dengue en el país aumentaron considerablemente, La Opinión tomó contacto con la titular del Centro de Zoonosis Municipal, Rosario Guarrochena, para conocer cuál es la situación en el distrito de Trenque Lauquen.

En este marco, la funcionaria informó que hoy no hay registrados casos de dengue en todo el partido pero hizo especial hincapié en que la población debe continuar aplicando en su hogar las medidas de higiene y prevención necesarias, ya que se trata de un mosquito “estrictamente domiciliario”.

En este sentido, Guarrochena comentó: “Hoy hay muchos casos de dengue en Argentina. Según los últimos datos, los casos ya superaron los 14 mil. Se esperaba esta situación para esta época del año porque es el momento en el que, por la temperatura y por la humedad que hay, el mosquito más se multiplica. Se trata del mosquito Aedes aegypti que es el vector que transmite el virus del dengue, además de otros virus”.

Recorridas semanales

De esta manera, la funcionaria explicó el trabajo que, desde el área que dirige, se realiza todas las semanas para tener un óptimo control de la situación en todo el distrito. “Con respecto al dengue, lo que está sucediendo en Trenque Lauquen y en todas las localidades que conforman el distrito es que, desde Zoonosis, encontramos el vector Aedes aegypti (en las recorridas semanales que hacemos) en las larvi y ovitrampas (trampas para los mosquitos) pero, hasta ahora, no está infectado. No encontramos casos de dengue en humanos porque los mosquitos que hay no están infectados por el virus. No quiere decir que no pueda llegar a suceder. Hasta junio estamos controlando continuamente”.

Asimismo, Guarrochena contó que, sobre este tema “se han hecho varios estudios en este último tiempo. Por ejemplo, el Ministerio de Salud ha determinado que las fumigaciones aéreas no son efectivas porque este mosquito, Aedes aegypti, es domiciliario, es decir, que vive dentro de los hogares o muy cerquita, dentro de los patios. Necesita para multiplicarse humedad y poca luz. Es decir, que se esconde. Por esta razón las fumigaciones aéreas no darían el resultado esperado. Al contrario, estaríamos fumigando con mucho veneno y traería otros problemas mayores que controlar el mosquito. De esta manera, se controlaría más el Culex, que es el mosquito común que no transmite ninguna enfermedad, al contrario que el Aedes aegypti”, dijo antes de agregar que para controlar al Aedes aegypti “son más efectivas las fumigaciones con máquinas de pulverización con micro gotas como las que tenemos en el municipio y las que utilizamos también cuando vienen los fumigadores del Ministerio de Salud que son técnicos dedicados a eso. Si bien ellos son efectivos en este tema, en el marco de esta cuarentena hoy están abocados a los lugares donde hay dengue como el Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires y otras ciudades donde hay muchos casos”.

Recomendaciones

La funcionaria consultada también brindó una serie de recomendaciones a los vecinos para prevenir la aparición del virus en sus hogares. “Nosotros lo que le sugerimos a la gente es que, por favor, ahora que estamos todos en nuestras casas más que antes, no tener recipientes con agua. Vaciar los recipientes diariamente, ya sea el agua que toman nuestras mascotas como los recipientes que se utilizan como floreros. Hay que cambiar el agua todos los días. A las macetas, que a veces las ponemos en recipientes con agua abajo, también hay que sacarles el agua. También es importante no tener recipientes en el patio como baldes que puedan tener agua porque son los multiplicadores del Aedes aegypti. Porque este tipo de mosquito buscan el agua sin movimiento y también la oscuridad. Por eso mayormente se encuentran en los domicilios. Este tipo de mosquitos no los vamos a encontrar en la laguna del Parque o en lugares donde la gente no circula normalmente, sino donde vivimos. Estrictamente es domiciliario este mosquito y pica generalmente de día”.

En el mismo sentido, Guarrochena contó que “recomendamos usar pastillas repelentes de noche y, si salimos, tratar de usar repelente también. No recomendamos la fumigación domiciliaria porque tiene que aplicarla únicamente gente que sepa.

De lo contrario, no hay que hacerla porque podemos intoxicarnos o intoxicar a nuestros hijos o a nuestras mascotas. Y además terminamos echando veneno que lo que hace con el tiempo es, si no lo hacemos correctamente, crear resistencia en los insectos y luego estas drogas no sirven. Por eso hay que hacerlo a conciencia y con gente que sepa del tema”.