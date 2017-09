No habrá “ningún ajuste” después de las elecciones

Luego de pasar por Carlos Casares y Pehuajó, en horas de la tarde Bullrich se dirigió primeramente al palacio municipal trenquelauquense, donde fue recibido por el secretario de Gobierno, Gustavo Marchabalo, después realizó una recorrida por la UTN y se puso a disposición de los medios en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el comité radical. Allí repasó varios temas de la actualidad política y se refirió a las elecciones, tanto a las PASO como a las generales, señalando que las expectativas de cara a octubre están en “seguir haciendo crecer al equipo (de Cambiemos)”. “Sentimos que cada vez somos más los que nos entusiasmamos con esto, y estas recorridas tienen que ver con contagiar a aquellos que todavía no confían en un cambio que es real”, señaló.

Por otro lado, recalcó que no habrá “ningún ajuste” tras las elecciones, y también se refirió al llamado de la ex presidenta Cristina Fernández para unir a la oposición y dijo que “es más momento de escuchar a la gente que de hablar”.

Proyectos

A la hora de hablar de qué ocurrirá tras su posible asunción como legislador, Bullrich anticipó que algunos proyectos a los que se le dará prioridad serán “defender los fondos de los bonaerenses y acompañar a la gobernadora para tener los fondos necesarios para hacer más obras; generar el debate para una nueva ley de educación, lo que se conoce como plan maestro, para tener un sistema bilingüe en todo el país, con seis horas de clase, o sea jornada extendida en todo el país; y trabajar en leyes que ya se han presentado y que no están avanzando: salas de tres años, instituto de evaluación de docentes y la protección integral de los docentes, agravando las penas a quienes agreden a los docentes”.

Cierre

Entre otros temas, el candidato también habló del caso Santiago Maldonado y destacó: “Queremos encontrarlo con vida, que la familia pueda recibirlo y terminar con la angustia que está pasando, por eso todo el esfuerzo del gobierno está en acompañar a la Justicia en la investigación”.

Y ya en la redacción de La Opinión, Bullrich dialogó con la directora de este medio, María Elida Nazar, donde profundizó junto al presidente del comité de la UCR, Francisco Font, y los candidatos a concejales Alberto Rodríguez Mera y Adriana Velázquez sobre el presente de los diarios del interior y la educación, entre otros temas, dando más detalles de la reforma educativa planeada, la cual incluiría cambios en el funcionamiento de los institutos de formación docente, buscando potenciar los de mejor funcionamiento.

De esta forma se cerró la agenda de Bullrich de ayer, en tanto que hoy la misma incluirá visitas a Daireaux y Guaminí, entre otros distritos.