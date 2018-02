“No estoy en condiciones de garantizar que el servicio de luz siga con normalidad”

“Hoy EDES tiene tarifas elevadas pero no ha hecho ninguna inversión, salvo algunas cuestiones de mantenimiento. Es momento de ponerse los pantalones largos y decir basta”, añadió.

En diálogo exclusivo con Radio del Parque, el Jefe Comunal habló sobre el avance de las negociaciones para concretar la obra que permitirá la ampliación del servicio de gas natural para Casbas y Garré, dio su opinión sobre el decreto que establece la prohibición de contar con familiares directos de funcionarios en el Gabinete de Gobierno, invitó a la población a concurrir a un nuevo fin de semana de Carnavales en nuestro Distrito y dejó su punto de vista sobre el reclamo de autonomía de Huanguelén.

En Guaminí, la empresa Energy cortó la generación de luz desde las 0 hs del martes. Desde entonces se está realizando un plan de cortes rotativos por barrrio, cada uno de dos horas de duración, para brindar el servicio de la mejor manera posible. En Casbas, Secco está generando pero hay problemas con la empresa EDES para ver quien descarga el combustible. El problema es que se está discutiendo quien paga la generación de combustible, ya que hasta el año pasado la pagaba el Estado Nacional”, expresó Álvarez.

El Jefe Comunal explicó que, desde noviembre de 2017, se tomó la decisión de que el Estado no iba a pagar más la generación de energía eléctrica a partir de 2018.

“Sin dudas, la generación la tiene que pagar la distribuidora. Con el nivel de tarifas que tenemos, a EDES le tendría que alcanzar bien para afrontar esos gastos. Dieron un mes más de prórroga, ese mes se cumplió y, obviamente, EDES no hizo las gestiones para contratar una empresa que se encargara de la generación, sea Secco u otra. Por lo que pude averiguar, el problema está en vías de soluciones pero estamos todos los días pensando a que hora se nos corta la luz. Estamos pendientes de un hilo”, expresó.

Álvarez remarcó que la obra de fondo que permitirá solucionar el problema está aprobada y dentro del Presupuesto.

“El costo de la generación es por algunos meses hasta que la obra esté lista. Tienen que ser un poco más sensibles y el OCEBA (organismo de control) tiene que apretar las clavijas porque no puede pasar esto. Sí la generación no estaría instalada y no hay energía es otro tema pero la generación está y es una cuestión de poner la plata. La discusión es de dinero pero el problema es que siempre lo paga el usuario. Se tiene que hacer cargo la empresa EDES que cobra una tarifa y que tarifa. Tenemos que ponernos los pantalones largos de una vez por todas y decir basta. Estamos siempre al límite”, enfatizó.

Álvarez opinó que EDES y el OCEBA deben tener que tomar una medida para que la sociedad “no esté cortando clavos”.

“Hoy EDES tiene tarifas elevadas pero no ha hecho ninguna inversión, salvo algunas cuestiones de mantenimiento. Por ejemplo, los palos de la línea de Guaminí siguen torcidos. EDES debe tener en cuenta que el estado provincial ha tomado un crédito para hacer las obras necesarias y la empresa no va a pagar nada. Las obras las vamos a pagar los bonaerenses entre todos. Por lo menos que la empresa garantice el servicio hasta que esté la obra. Como cualquier empresa privada, si puedo evitar abonar el dinero, lo va a hacer y no es justo que la abone el ENARSA. Yo pedí por nota, años atrás, sacarle el servicio a EDES sino es rentable para ellos”, subrayó.

“No estoy en condiciones de garantizar que el servicio de luz siga con normalidad en los próximos días. Las autoridades se están ocupando y no deberíamos tener problemas. No podemos seguir con este nivel de inestabilidad”, ratificó.

