“Nissan se va a posicionar muy fuerte en el país”

En pocos meses la ciudad contará con una nueva concesionaria oficial y Nissan se sumará como otra alternativa a la hora de elegir qué vehículo tener. En los años 80’ arribó al país con el gran objetivo de expandirse por toda la región y poder apostar a lo nacional con el correr de los años. Actualmente esto último se está llevando a cabo ya que desde octubre la pickup Frontier comenzó a fabricarse en Santa Isabel (Córdoba). Como parte de la estrategia para alcanzar el Top 3 de las marcas automotrices en Latinoamérica comenzaron las exportaciones y la marca busca seguir consolidándose.

n Radicarse

Eric Minuet es el encargado de ventas en Trenque Lauquen y Nissan tiene su stand en la Edición 2018 de la Expo Rural. Aún no tienen el lugar físico, pero en pocos meses será un hecho. Entre noviembre y diciembre se estaría concretando esto. Se espera que el local sea sobre algún acceso y así estar en una ubicación crucial para las ventas. Ya está confirmado por Nissan Argentina y tenemos un compromiso con la fábrica. Hace cuatro meses que estamos comercializando y tenemos una boca de expendio en distintos lugares. Agencias multimarcas nos representan en Pehuajó, Tres Lomas, Salliqueló, Daireaux y Trenque Lauquen (Noale SA)”, señaló Minuet sobre la confirmación de radicarse en la ciudad.

n Apostar

En cuánto a cómo se apostó a la Industria Nacional, Minuet hace mención que “Nissan se va a posicionar muy fuerte por la inversión que hizo”. La pickup Frontier se está fabricando en Córdoba y además, sumado a la exportación, se esperan grandes cambios a corto plazo. Y es que Nissan cree que es crucial la post-venta donde el cliente debe sentirse acompañado. “Nissan en Argentina no es una marca que tenga mucha variedad de autos y versiones pero se ha posicionado justo. La gran mayoría son con motor 1.6 inyección y tienen un costo de post-venta barato; las mecánicas no cambian. En cada versión lo que van agregando son distintos equipamientos. La post- venta se simplifica a la hora de reparar o cambiar algún repuesto. Una óptica de un estándar en la misma que la que viene en un completo”, remarcó la Minuet donde también hizo mención a cómo la gente se anima a preguntar más. Rompiendo así los paradigmas de que creen que se trata de una marca cara y que los repuestos y/o servicios no son posibles en el país.

n Los elegidos

Son muchos los modelos más solicitados, pero la línea Frontier es lo que más está saliendo últimamente. Por el lado de los vehículos chicos el March continúa siendo el auto más barato del mercado. Y en cuanto a la “niña bonita”, Minuet apuntó al Nissan Kicks, el vehículo familiar que está teniendo más ventas desde el año pasado. “Está re bien posicionada y es la que más está gustando”. Además, también aclaró que “lo que es Frontier es un boom hoy en día. A partir de este año se está haciendo por primera vez en la historia con producción nacional en Córdoba. Respecto de la línea, a primera impresión es igual, pero no es lo mismo. Tiene mejor terminación y es superior. Argentina tiene un nivel de

pick-ups de muy buena la calidad. Apuntamos a un mercado de expansión y cada vez se le está metiendo más plata con mayor confort; ya sea por cuestiones de trabajo, impositivas o, familiar.”

n Expectativas

Es la primera vez que se presentan en la Exposición Rural y las expectativas son altas. “La aceptación de la marca ha sido muy buena. Por ahí cuesta un poco más hacerse visible, por eso estamos hoy acá. Desde que tenemos el stand, se han acercado ya muchos a ver. Creen que es una marca más cara y nuestro trabajo es revertir esa imagen, para eso venimos con todo el apoyo de la marca. Se viene un 2019 con todo, las expectativas son buenas. La marca ya apostó mucho y ahora hay que ir adelante. Lo que se proyecta se puede ir corrigiendo, adaptando pero no cambia la decisión. La idea es que el equipo completo acompañe”, finalizó Eric Minuet.