Niño electrodependiente murió por un corte de luz; la familia denuncia a Edesur

El hecho trascendió en las últimas horas. Según detalló el portal de Ituzaingó La Ciudad, Valentino Ladislao, quien sufría una parálisis cerebral, falleció de broncoespasmos cuando era trasladado a un hospital en un auto particular, ante la falta de suministro eléctrico en su vivienda.

“Ese día llamé muchas veces a Edesur para informarles que yo tenía un nene electrodependiente y la respuesta de ellos fue que yo tenía una deuda y que no me podían decir cuándo iba a venir la luz. Me vino 70 mil pesos que no los pude pagar. No puedo pagar esa cantidad de plata”, relató Mariana Medina, la madre del niño, en diálogo con el canal web 22.

La casa de Valentino se quedó sin suministro eléctrico desde las 7 de la mañana. “Me decían que me iban a mandar un grupo electrógeno y nunca me mandaron nada”, contó Medina, quien también detalló que recurrió a una cuadrilla de la empresa que estaba trabajando cerca. “Pase, hablé con ellos y les dije que tenía un nene electrodependiente y me decían que había que esperar hasta que volviera la luz y que eso eran horas y horas”, agregó.

Ante esta situación, Medina intentó trasladar a su hijo. “Cuando mi hermana volvió a su casa siguió tratando de reanimar a Valentino de forma manual hasta que tuvo que salir corriendo y no llegó al hospital Evita de Lanús. Valentino llegó sin vida. Esto pasó a las 9 de la noche y a las 10 volvió la luz”, contó Verónica, la tía del niño, al sitio web El Intransigente.

Vale recordar que Argentina cuenta desde 2017 con una ley que establece la gratuidad del servicio eléctrico para personas que requieran del mismo por motivos de salud. La norma, en su artículo 3, especifica: “El titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como electrodependiente por cuestiones de salud gozará de un tratamiento tarifario especial gratuito en el servicio público de provisión de energía eléctrica que se encuentre bajo jurisdicción nacional”.

“Mi hermana hizo los reclamos y por el tema de la deuda nunca la escucharon. Fue a hablar a Edesur con todos los papeles hechos por los médicos que decían que la vida de Valen dependía de los aparatos y le dijeron que primero pague la deuda y que después podía hablar”, detalló Verónica.

La explicación de Edesur

Al trascender el caso a los medios, la distribuidora Edesur explicó que el corte del suministro fue programado por obras y que nunca tuvo los datos de que en esa zona había un paciente electrodependiente.

“Si Edesur hubiese tenido el registro del cliente como beneficiario de la Ley de Gratuidad para Electrodependientes se toman las medidas correspondientes o bien se evita el corte”, aseguró una fuente de la empresa. “No estábamos al tanto de la situación, nos enteramos a través de los medios de comunicación”, afirmó el vocero, y agregó: “Lamentamos profundamente lo ocurrido”.

Desde el 26 de mayo del 2017, la ley 27.351 y la resolución Enre 292/17 establecieron la gratuidad del servicio para los clientes electrodependientes. A partir de entonces “los beneficiarios son clientes identificados como tales en nuestra base de datos”, agregó la empresa. (DIB) MT/AR