Nicolás Trosset: “Se extraña compartir con el equipo y estar en pista”

Por Rodrigo Márquez

La pandemia del coronavirus forzó adaptaciones en diversos espacios, uno de ellos el automovilismo. Con la temporada 2020 suspendida luego de dos fechas, la ACTC (Asociación de Corredores del Turismo Carretera) lanzó el campeonato de TC Virtual a modo de paliativo para pilotos y fierreros. El líder de ese torneo es Nicolás Trosset, tras ser segundo en Concordia y vencedor en Toay. “Niki” le contó a DIB su nueva rutina, la “distinta y loca” experiencia de competir a través de un simulador, los “rumores” sobre un posible retorno de la actividad y sus proyectos pendientes.

¿Cómo venís llevando la cuarentena?

-Es algo distinto. Lo primero que pienso es que nos va a dejar un aprendizaje. Es una situación compleja a la que tuvimos que acomodarnos, sobre todo en lo que tiene que ver con la rutina del día a día. Pero de todo lo negativo siempre rescato lo positivo y esto nos va a enseñar a organizar nuestras vidas. Yo me armé una rutina estando en casa, que consiste en seguir entrenando para no perder el ritmo. Doy gracias a que tengo el simulador, que es una manera de mantener activa la parte deportiva y eso no es algo menor.

¿Cómo es esa rutina que mantenés?

-Trato por un lado de hacer cosas de la casa, cuestiones que uno antes las relegaba, como por ejemplo cortar el pasto y cocinar. Yo en la normalidad estoy mucho tiempo viajando por visitas a sponsors, cobrar publicidades y obvio las carreras. Ahora esto te sitúa en tu casa, tenés mucho tiempo libre y tratas de ocupar la cabeza. También mi profe me pasó una rutina por WhatsApp, me hice de algunos elementos de gimnasio y todos los días a las 6 de la tarde hago una hora de ejercicios. Y a la noche, después de cenar, me meto en la actividad virtual.

¿Qué es lo que más se extraña de un fin de semana de carrera?

-Se extraña mucho el compartir con el equipo y estar en pista. Por ahí no nos dábamos cuenta del ritmo de vida que llevábamos y sin dudas cuando todo vuelva a la normalidad voy a empezar a valorar mucho más las cosas porque voy a tener mayor dimensión de cada una de ellas.

¿Cómo vive Arrecifes la ausencia de automovilismo?

-He salido poco porque trato de cumplir la cuarentena a rajatabla, pero tengo contacto telefónico con amigos y colegas y la verdad es que se extraña mucho. Estábamos en un ritmo de vida en el que teníamos todo y de golpe y porrazo se acabó y todos echamos de menos vernos las caras, compartir un mate y hablar de fierros. Acá en Arrecifes, en cualquier café lo primero que sale es una charla de automovilismo. También hay muchos autos zonales y no pasaba un día sin que se escuche un ruido, pero hoy por hoy es todo silencio y se hace bastante raro.

¿Cuánto te golpeó el parate en lo económico?

-Mucho, porque si no corro no cobro, vivo de esto. Siempre uno trata de planificar y tener una reserva como para afrontar algo inesperado como es esto que estamos pasando, pero me daña y de hecho estoy tratando de buscar cosas paralelas para subsistir por si esto se estira más. La situación me preocupa aunque soy consciente de que primero está la salud. No va a ser fácil para nadie, creo que le afecta a cada uno en su medida y que hay que buscarle la ingeniería porque a partir de esto también van a surgir oportunidades.

¿La ACTC impulsó algún tipo de medida para ayudar a los pilotos?

-Oficial no hay nada, pero tengo entendido que se están estudiando medidas económicas para que tanto los equipos como los pilotos podamos amoldarnos y salir adelante. Pero por ahora son solo comentarios del ambiente y llegado el momento habrá que presentarse cada uno con la gente del equipo de trabajo y con los sponsors que bancan el proyecto para tratar de pasarla de la mejor manera posible.

“Niki” en su nueva oficina, el simulador. (Internet)

¿Qué te parece la experiencia del TC Virtual?

-Es algo distinto y a la vez muy loco, porque nunca imaginamos que íbamos a competir a nivel virtual. Yo antes usaba esa modalidad para entrenar el ritmo. Hoy se armó un campeonato virtual televisado con los pilotos reales y por el momento me está tratando bien. Actualicé mi simulador, que es de nivel básico en relación a lo que anda dando vueltas, y con la herramienta que tengo trato de dar pelea. Por ahora vengo muy bien.

De hecho venís de ganar en Toay y sos el puntero del torneo.

-La verdad que sí, vengo bien. Fue una linda primera carrera con (Agustín) Canapino en Concordia, sabiendo que él era el gran candidato por todo lo que significa Agustín en lo que es la simulación, y después me tomé revancha en La Pampa, donde no faltó roce ni chapa y pude salir ileso de todas las maniobras y llevarme la victoria en la última curva. Pero más allá de eso, me quedo un poco con que el fierrero que está cumpliendo la cuarentena pueda disfrutar y pasar un buen momento.

El fin de semana pasado corriste en el TC Pick Up Virtual, ¿qué te dejó?

-Me fue bien en las pruebas de clasificación y terminé segundo, pero después no sé qué pasó, quizás alguna basurita en el carburador. No anduve tan bien como esperaba porque me pasaban muy fácil por lo derecho. En la serie venía ganando y me pasaron (Christian) Ledesma y (Facundo) Ardusso, y en la final largué en el puesto seis y me sostuve ahí, no fui ni para atrás ni para adelante. Mantuve una pelea con (Juan Cruz) Benvenuti y con Gastón Rossi pero esperaba más, así que tendremos que afilar las muñecas para las TC Pick Up.

¿Te gustaría en un futuro manejar una de las camionetas de la categoría?

-Sí, de hecho cuando arrancamos el año con el UR Racing, que es el equipo con el que compito hoy por hoy en el TC, la idea era consolidar las bases en el Turismo Carretera, después ver alguna otra categoría y habíamos pensado en el TC Pick Up, que tiene similitudes técnicas con lo que es un TC. Yo estoy compitiendo en una sola categoría y me afecta el hecho de no tener tanta continuidad, sobre todo comparado con pilotos que hacen tres categorías, así que era algo pensado, pero justo arrancó el tema de la cuarentena y no le pudimos dar impulso. Cuando sea el momento veremos de armar algún proyecto para estar en el TC Pick Up.

La Dodge del oriundo de “La Cuna de Campeones”. (@ntrosset)

Con respecto a las dos carreras disputadas de TC, ¿qué balance hacés?

-Estoy muy conforme, sabiendo que recién nos vamos conociendo con toda la estructura. Entramos en el Top 10 en la primera fecha y en la segunda evolucionamos en la clasificación pero tuvimos un inconveniente en carrera con una pérdida de aceite de otro rival que me complicó muchísimo la visibilidad e hizo que pueda rescatar el puesto 18. Vamos octavos en el campeonato, muy bien sobre todo sabiendo las pocas horas de vuelo que tenemos y lo que nos queda por evolucionar. Si esto retorna, para nosotros puede ser un gran año. A mí me agarra con mucha más experiencia, me siento muy bien y respaldado por todo el equipo, que cerró momentáneamente el taller pero sigue trabajando en detalles puntuales, concentrado en evolucionar pequeñas cositas para que cuando regrese la actividad no nos agarre tan desprevenidos.

¿Desde la ACTC les informaron sobre una posible fecha de retorno?

-Hay rumores, pero esto es muy día a día y es difícil sacar un pronóstico. Lo primero que se dijo fue tratar de volver a mitad de julio con muchas medidas, como por ejemplo sin público, achicando el personal de trabajo, los pilotos que vayan sin familiares y varios ítems con el fin de reducir la cantidad de gente. Pero siempre dependemos de la enfermedad, porque no sabemos si ya llegó a su pico máximo, si la curva va a subir o bajar. Hay que ser cautos, esperar, y cuando llegue el momento ver la posibilidad.

¿Hay un objetivo planteado en caso de que vuelva la competencia?

-Como objetivo tengo pendiente ganar mi primera carrera en el TC, ya que he estado muy cerca pero no lo pude lograr. Después hay que ver, porque volver no va a ser nada fácil y la categoría ya está analizando medidas. Esto es todo muy complejo, primero por la cuestión de salud y segundo por el efecto económico que está dañando a las empresas que son nuestros sponsors. (DIB) RM