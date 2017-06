“Ni una menos”, otra marcha en la ciudad

El Colectivo de Mujeres “Las Mostras” convoca a toda la comunidad a la marcha “Ni una menos” que tendrá lugar el sábado próximo en la plaza San Martín para renovar el reclamo contra la violencia de género.

A las 16 se compartirán diferentes actividades culturales. Luego, a las 17, realizará la marcha por la calle Villegas, regresando nuevamente a la Plaza.

“Contra el engranaje de la violencia institucional y la violencia machista, el 3 de junio volvemos a la Plaza. Vivas y libres nos queremos”, señala la convocatoria de la organización nacional.

n En otros lugares

En el comunicado oficial de #NiUnaMenos apuntan contra el Estado como principal responsable por la desprotección hacia las mujeres y por la falta de estadísticas. “Cada vez que una mujer joven desaparece, la organización popular se ocupa de la búsqueda”, denuncian. Según los datos existentes, uno de cada cuatro femicidios se producen con armas de fuego: muchos de los victimarios pertenecen a las Fuerzas de Seguridad. Mientras, el Programa Nacional de Desarme está inactivo y no se cumple la ley de Educación Sexual Integral.

Según el documento, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no implementó el patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de la violencia machista. “El 80% del Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres se va sólo en la construcción de refugios” y no en políticas que permitan a las víctimas seguir con sus vidas.

El 3 de junio marchamos “porque el derecho a la salud no puede estar por debajo de las persecuciones morales del Estado”. Por las muertes maternas en los hospitales, consecuencia de la falta de cumplimiento a las leyes por el parto respetado. Porque la brecha salarial entre varones y mujeres es del 27 por ciento y porque no se reconoce el trabajo en el hogar.