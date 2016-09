Ni robo ni violencia

No le echemos la culpa a la pobreza –que la hay y mucha- sino a las bandas que han perdido todos los valores, si es que alguna vez lo tuvieron, para quienes la vida del semejante carece de importancia. El problema social, es cierto, acumula resentimientos, dolores intensos, donde el individuo no se siente contenido por un Estado ausente.

Y cuando decimos “ausente”no estamos pidiendo que se meta en nuestras casas para arreglar los problemas domésticos, nos estamos refiriendo a las cuestiones esenciales que exige una sociedad: educación, salud, trabajo, vivienda, y ser parte de un proyecto de país que lo incluya.

Nuestros padres o abuelos que bajaron de los barcos, nos enseñaron a cultivar la tierra arañándola con sus manos para sacarle el mejor fruto. No pidieron subsidios a los gobiernos, porque sabían que eso no existía en los planes de nadie. Educaron a sus familias numerosas en escuelas públicas, porque sabían por su propia experiencia de gente iletrada, que sin educación no había proyecto de vida posible.

En la larga mesa del mediodía, se reunían muchas veces a comer diez o doce personas, el clásico puchero de los pobres y a agradecer a Dios por la comida del día. En sus raleados viajes “al pueblo” se compraba el diario de Buenos Aires, para enterarse de lo que pasaba en el mundo; ese viejo mundo que ellos dejaron envueltos en guerras y conflictos, y corridos por el hambre.

Así se fue construyendo un país, en una tierra virgen, de grandes pajonales, donde pequeños agricultores –muchos improvisados- pusieron las semillas y como fruto de ellas, la Argentina se convirtió en el “granero del mundo”.

Sean bienvenidos el progreso y la Justicia Social, que nos permite avanzar en la construcción de un proyecto colectivo, pero no al costo de abandonar los principios y valores superiores que habitan en el ser humano.