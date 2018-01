Natalia y un triunfo soñados por todos

La trenquelauquense Natalia Velázquez consiguió el sábado por la noche el resultado más importante de su carrera deportiva: ser la mejor atleta local en el Maratón de Reyes es algo que la catapulta como una de las mejores de nuestra ciudad, un resultado que venía buscando y preparando en cada rutina de entrenamiento.

A Natalia, hija del gran Matías Velázquez, las cosas no le son fáciles. Para lograr este objetivo tenía que vencer a Pamela Araneo, sin dudas la mejor atleta de corta distancia de los últimos años que tuvo Trenque Lauquen y ganadora de la general del pasado año. Es por eso que tras haber conseguido el triunfo, y ser además tercera en la general, detrás de María Ovejero y Nadia Rodríguez, Velázquez no puede dejar de sonreir, algo que igual es una constante en ella.

Días atrás, cuando dialogamos con Natalia para saber cómo llegaba para la noche del sábado, dijo “Estoy muy bien. Llego de la mejor manera”. Y no mintió.

n Estrategia

Correr el Maratón de Reyes no es cosa fácil. Es una carrera muy rápida donde una mala estrategia puede cambiar todo el curso de la historia. Natalia Velázquez sabía que para conseguir sus objetivos, uno de ellos era bajar la barrera de los 28 minutos, tenía que correr de manera inteligente. “Salí a mi ritmo y pude mantener bien la primera vuelta. Después, en la segunda, me sentí mucho más cómoda y por suerte pude alcanzar a Pamela y llegar muy bien”, resumió.

También se puede señalar que Natalia plasmó un tiempo de 26’47”, una gran marca, aunque sostuvo que no pensó tanto en el reloj. “No lo mire en todo el recorrido, sino recién cuando terminé”, contó.

En definitiva, fue una noche perfecta y soñada, donde los dos Velázquez, padre e hija, se llevaron un triunfo para casa.