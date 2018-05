Nadie baja a El Noble y se afianza en lo más alto

El torneo comercial más convocante de la región sigue en marcha en las instalaciones del Polideportivo Municipal “Poroto Abásolo”. Los 32 equipos participantes siguen disputando partidos atractivos cada fin de semana. En esta fecha, la Categoría “A” abrió la jornada sabatina donde no hubo empates y el líder sigue ganando. Por su parte, el domingo fue el turno de la Categoría “B” con los equipos que buscan el ascenso. Los Berutenses cayeron y hay nuevo puntero luego de la victoria de Construcciones Ibáñez.

n Categoría “A”

A las 14 del sábado comenzó la tanda de cuatro partidos de la categoría mayor del torneo. Los Luceros, luego de la derrota en la fecha pasada, volvieron a la victoria y se mantiene segundo en la tabla. Superaron por 3 a 1 a Mecánica LB que venía de un empate. Fue triunfo de 2 a 1 de Agroservicios Pampeanos (ASP) ante Autoservicio Bicentenario quien sumó otra derrota y no puede sumar de a tres. El Noble sigue prendido a la punta y superó por 2 a 1 a Zapateros. De esta manera, sumó su octava conquista para afianzarse en lo más alto. Para el cierre de la primeros partidos, a Poceros Martino le bastó un solo tanto para ganarle a Amunche Ripe y estar a tres puntos del líder.

Mas tarde, fue goleada por 6 a 0 de Baterías Ares ante Marmolería Girard que sumó otra derrota. Uocra sigue sumando de a tres y esta vez venció 3 a 1 a Consucer compartiendo la tercer ubicación con Poceros Martino. La Esquina de Ana continúa de buena racha y ganó por 1 a 0 a Juan Debernardi, mientras que Aguadas la Unión superó por 2 a 0 a AC Escapes.

n Categoría “B”

La categoría divisional disputó sus ochos partidos el domingo desde las 8.45. Repuestos lo de Pablo venía de un empate y en esta fecha le ganó 4 a 2 a Maxikiosco SB que sigue sin poder ganar en el torneo. Lago Rojo continúa subiendo en la tabla en estos últimos partidos y se impuso por 3 a 2 frente a Remis 23 que volvió a caer. Uno de los dos empates se dio entre Embragues TL y Electroingeniería TL por 2 a 2, y Aluminios Pablos ya se ubica tercero en la tabla. Con un contundente 5 a 1 fue superior frente a El Mate que obtuvo su cuarta derrota.

Finalizados los primeros encuentros, la fecha se completó con los cuatro restantes. Alambrados Simón dio la sorpresa logrando su segunda victoria en el torneo frente al favorito y líder hasta el momento. Venció por 3 a 2 a Los Berutenses quien ahora escolta al nuevo puntero: Construcciones Ibáñez. Éste último consiguió su séptimo triunfo por 3 a 1 ante Carnicería Pilu que volvió a caer. Poceros JP y Aluminios Trenque Lauquen igualaron por 3 a 3, mientras que Ferretería Barrio Norte se impuso por 2 a 1 ante Liv Agrozur.

Próxima fecha

Será la Categoría “B” la encargada de abrir la décima fecha el sábado a partir de las 14 con los siguientes partidos: Embragues TL vs. Remis 23, El Mate vs. Ibáñez Construcciones, Los Berutenses vs. Repuestos lo de Pablo y Lago Rojo vs. Alambrados Simón. A las 15.45 se completará la jornada sabatina con: Aluminios Trenque Lauquen vs. Aluminios Pablo, Carnicería Pilu vs. Liv Agrozur, Maxikiosco SB vs. Poceros JP y Electroingeniería TL vs. Ferretería Barrio Norte.

El domingo, desde muy temprano, la Categoría “A” arranca con los partidos entre Uocra vs. AC Escapes, Los Luceros vs. Juan Debernardi, Aguadas la Unión vs. La Esquina de Ana y Baterías Ares vs. Consucer. Para el cierre de la fecha los cuatro encuentros restantes serán: Poceros Martino vs. Agroservicios Pampeanos (ASP), Autoservicio Bicentenario vs. El Noble, Zapateros vs. Marmolería Girard y Mecánica LB vs. Amunche Ripe completan la jornada del Torneo Conrado Villegas.