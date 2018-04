Al respecto señaló: “Si bien la protesta fue válida porque es cierto que hay gente que está desesperada por estos montos exorbitantes que están llegando tanto de luz como de gas y teniendo en cuenta que el sueldo no alcanza, eso uno lo ve y lo sabe no solo en los hogares sino también en empresas familiares y pequeñas, nada justifica la violencia, sobre todo en un pueblo donde nos conocemos todos”.

La edil repudió las agresiones verbales y dijo que “siempre provienen de un grupo reducido, no es la primera vez que lo vivimos en el Concejo Deliberante, ya ha ocurrido otras veces, me acuerdo con la 125 que también hubo un grupo que agredió al “Gordo” (ex intendente Jorge Barracchia), son cosas lamentables, pienso que con la violencia no se llega a ningún lado”.