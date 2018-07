“Muy orgulloso de que se valore la actividad artística de Trenque Lauquen”

Hace pocos días el docente y multifacético artista trenquelauquense Martín Grau fue entrevistado en el programa “Caminos de Tiza”, que se emite por Canal 7 y está dirigido a toda la comunidad educativa.

En este espacio el trenquelauquense tuvo oportunidad de contar las características de su trabajo como docente y referirse a las obras que en los últimos años se han realizado en el distrito enmarcadas en el arte mural y que, en muchas oportunidades, lo han tenido a él como guía.

Grau dialogó con La Opinión y contó detalles de esta extraordinaria vivencia. “‘Caminos de Tiza’ es un programa que se emite por la TV Pública y lo conduce Mirta Goldberg. Hace un tiempo me puse en contacto con ella debido a que mandé videos por todos lados promocionando la actividad local. Ella estuvo mirando un par de trabajos a través de videos que se encuentran en Youtube, le interesó, me escribió, nos pusimos en contacto vía Facebook, después pasamos a e-mail. Y me propuso armar un programa sobre muralismo en las escuelas. Lógicamente accedí, me pareció una oportunidad muy interesante como experiencia para mí y para que los chicos puedan ver sus trabajos en la TV Pública”, contó.

Grau comentó además: “En un primer momento pensé que iban a poner sólo algunas imágenes pero después me llegó una notificación para ver si podía estar presente en el programa. Coincidí en un día que no era laborable para mí y fui a Capital. Llegué a los estudios de la TV Pública, un poco desacostumbrado porque uno únicamente suele visitar Canal 12 o Canal 4 de 30 de Agosto. Y allá tuve que hacer una credencial, tomarme una foto digital, dejar mis huellas dactilares, ingresar por unos pasillos a los estudios, de ahí a camerinos para que me maquillen, me peinen. El tema de peinado estuvo muy complicado, fue un trabajo durísimo (risas)”.

La grabación

Luego de realizar todo el trabajo protocolar de piso realizado en este tipo de programas que cuentan con recursos tecnológicos superiores a los que pueden encontrarse en estudios del interior, comenzó la grabación. “Yo había llevado unas imágenes de bocetos, me llamó la atención que ellos habían estado bajando algunos videos de Youtube y Facebook así que en los monitores se veía a los chicos trabajando. Hubo tres bloques, en el primero se entrevistó a una mujer jubilada que trabajó en artística y a una chica que trabaja en una escuela en San Martín. Charlaron sobre la gestación del muralismo. En el segundo acto estuve sólo con la conductora. Me presenté, conté de dónde venía, la escuela en la que trabajaba y ahí comenzamos a charlar un poco sobre el desarrollo del muralismo en Trenque Lauquen. Comenté un poco las raíces con Campodónico, con Rodríguez Fedele, mi paso por el Centro Polivalente de Arte y los murales que se han ido realizando en tiempos de cuando yo era estudiante. Después nos abocamos a la parte educativa”, señaló.

En este punto, el artista hizo referencia “a los murales que se habían estado haciendo tanto en Girodías como en la Escuela Nº 5, que funciona en la Unidad Penal 20 ‘Las Tunas’, también los murales de la Escuela 17 y el que se encuentra en el Consejo Escolar, y un poco se charló de qué era para los chicos y qué significaba para la comunidad el muralismo”. “El último bloque lo cerramos los tres entrevistados en una suerte de debate en el que también se habló un poco de cómo conseguíamos los materiales y cómo era el trabajo nuestro”, contó.

La experiencia

Grau no duda en afirmar que le pareció “una rara experiencia estar en los estudios de Canal 7 porque uno todo el trabajo lo hace en las escuelas y nunca trasciende de esta forma”. “Fue muy raro estar en la TV Pública, saber que esto se va a ver en todo el país (ya que el programa aún no fue emitido y podrá verse próximamente). Estoy muy orgulloso de que el trabajo se valore y se valore la actividad artística de Trenque Lauquen. Es importante que se entienda que hay artistas, un buen plantel de docentes de artística en Trenque Lauquen. A mí me tocó estar allá pero somos muchos los que trabajamos en esta actividad. Sinceramente estoy muy contento, fue una experiencia diferente que pude hacerla siempre tratando de sumar, de sembrar y de seguir caminando en este camino que es la educación, que uno ama tanto y la realiza con entusiasmo”, cerró.