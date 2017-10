Música, anuncios y recorrida en Garré

Las municipalidades de Guaminí y Trenque Lauquen, con la presencia de los intendentes Néstor Álvarez y Miguel Fernández, realizaron el sábado el acto por el 106° aniversario de Garré con entrega de reconocimientos, discursos, una recorrida de obras en la localidad y un cierre musical.

En primer término los jefes comunales, delegados y una madre en representación de todas colocaron una ofrenda floral en el Monumento de la Madre y se leyó un poema alusivo ante la importante cantidad de funcionarios de ambos distritos que se hizo presente, al igual que la senadora con mandato cumplido Nora Arbio.

La banda Cura Malal fue la encargada de ponerle música al Himno Nacional Argentino y, luego, se entregaron 35 reconocimientos.

En tanto, el primer discurso estuvo a cargo del intendente trenquelauquense Miguel Fernández, quien manifestó que “es un placer estar acompañando un nuevo aniversario de Garré”. “Trenque Lauquen estaba ausente de estas celebraciones. Más allá de la política, creemos en los vínculos humanos que la trascienden. Desde que asumí, con Néstor hemos tenido un diálogo permanente, un entendimiento fácil para trabajar juntos por la localidad. Puede haber un límite geográfico, pero no puede ser un elemento que nos divida. El año pasado pudimos resolver de común acuerdo la atención de la salud. A cada uno nos toca administrar recursos públicos y siempre lo hacemos con la lógica de que los bienes tienen que estar al servicio de la gente”, resaltó.

Por último agradeció y felicitó a Garré, al tiempo que le solicitó a su equipo de gobierno que articule con sus pares de Guaminí, para “llegar a todos de la mejor manera”.

n “Un año muy difícil”

Seguidamente, se dirigió a los presentes el jefe comunal de Guaminí, Néstor Álvarez, quien señaló que “en este nuevo aniversario está Trenque Lauquen presente”. “Hace un mes me llamó Miguel, para decirme que querían participar. Este es mi sexto año de intendente y es la primera vez que eso se daba, lo que me puso muy contento. Este es un año muy difícil donde el agua nos ha jugado una mala pasada”, sostuvo, y sumó al recuento de gestiones en conjunto “ir a Hidráulica a pedir soluciones cuando el agua entraba a Garré y se logró una pequeña defensa”.

Además Álvarez solicitó a Garré que participe del Comité de Cuenca. A la vez que en el anticipo de la recorrida que se realizaría más tarde pidió disculpas por el estado de la Avenida Perón y, hablando del parquecito del Plan Federal, señaló que se está trabajando en esa obra.

Y se refirió a las deudas con el pueblo garrense: el asfalto, las cloacas y el edificio del secundario, que no avanza. “Hemos realizado gestiones y nos confirmaron la rescisión de la obra y por emergencia se licitará ese 20% que falta. También tenemos como materia pendiente la regularización de las tierras de Gerónimo Garré, que dará muchos lotes”, comentó y, por último, dio su palabra que se va a colaborar con el Club Garré para remodelar el edificio.

n Recorrida

Luego del acto, que finalizó con la banda Cura Malal, se realizó una recorrida por diferentes obras y, por último, en el Club Social y Deportivo Garré tuvieron lugar diferentes espectáculos artísticos del distrito de Trenque Lauquen y de Guamini, y como cierre se presentó el grupo musical “Siempre Salta”.