Municipios y SAME realizarán un simulacro de accidente vial

El Jefe de la UTI (Unidad de Terapia Intensiva) del hospital municipal, Dr. Sergio Urbaneja, explicó que se trata de una capacitación en terreno que tendrá una hora de duración.

En el simulacro estará presente la ambulancia de SAME que incorporó la Comuna gracias al convenio y, además del personal local de salud, participará el de 30 de Agosto.

Urbaneja explicó que “se invitó a los municipios vecinos de Salliqueló, Pellegrini y Tres Lomas, para hacer una capacitación conjunta entre todos los municipios y SAME. El objetivo es realizar una capacitación con víctimas múltiples para vivenciar cómo es el trabajo coordinado y realizado entre distintas fuerzas”.

Estarán presentes los Bomberos Voluntarios de Trenque Lauquen, Defensa Civil, policías y personal de Tránsito, para interactuar en esta capacitación.

“Es la tercera que se realiza en nuestra ciudad, pero es la primera en conjunto con gente de SAME y con el personal de la guardia externa que es quien habitualmente accede a este tipo de situaciones en la vía pública”, señaló el Jefe de la UTI.

En ese sentido enfatizó que “el personal de SAME es muy experimentado en víctimas múltiples y ellos dan, a modo de conclusión, una devolución de cómo se ha trabajado, cómo ha sido la clasificación de las víctimas y cómo se ha procedido con los objetivos que se trazaron al comienzo de la capacitación”.