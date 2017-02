Municipales: fue rechazada la nueva oferta del DE y crece la tensión entre las partes

El pasado martes por la noche se concretó una nueva asamblea de la Asociación de Trabajadores Municipales con el fin de analizar la última oferta del Departamento Ejecutivo en una nueva etapa de negociación por el porcentaje de aumento de los salarios. Y tras un rechazo de la misma, la posibilidad de que se promueva un paro está abierta, aunque no está todo definido aún.

La última oferta constó de un aumento del 9% más $1.000 por única vez hasta la categoría 5 en el mes de febrero y otro 9% en agosto más un premio de 2 mil pesos en noviembre, quedando abierta la negociación de acuerdo al índice inflacionario. Esa propuesta fue rechazada.

Y Julio Díaz, encargado de prensa y difusión de la Asociación, explicó a este medio detalles de la asamblea y las conclusiones a las que allí se arribó. “Tuvimos otra asamblea en la que se le contó al empleado municipal la nueva propuesta del intendente del 9% en febrero más 1.000 pesos por única vez hasta categoría 5 y el otro 9% a partir de agosto y el premio municipal de $2 mil en noviembre, y dejar abierta la negociación viendo cómo sigue la economía del país”, comentó antes de señalar que “esto no está aceptado”, y que ahora se va a “ir área por área hablando con los compañeros para ver qué piensa cada uno”.

Además Díaz recordó que “la Asociación pide un 36%, el 18% en febrero y el otro 18% en julio, y que no quede cerrado, pero el intendente propuso otra cosa”.

n ¿Habrá paro?

Consultado sobre si existe la posibilidad de, en caso de no llegar a un acuerdo, realizar prontamente alguna medida de fuerza, Díaz afirmó que esta posibilidad está siendo analizada, aunque señaló: “Unos dicen que están de acuerdo, otros que no, juntar las 1.800 voluntades es muy difícil, por ahora seguimos negociando, creemos que vamos a llegar a un acuerdo. Pero, por supuesto, una negociación requiere de dos partes, tenemos que llegar a un punto de acuerdo, alguien tiene que ceder, esa es la negociación. Por ahora no está aceptada esta nueva propuesta, no hay acuerdo, así que seguimos adelante con la idea nuestra con la que creemos que se pueden recuperar algo las categorías bajas, que están muy retrasadas. La categoría 1, con descuentos, está en $5.800. Pero el promedio de la mayoría son $12 mil pesos con horas extras. Si en Argentina se necesitan 14 o 15 mil pesos para no ser pobre entonces hay muchos pobres entre los empleados municipales”, resaltó.

n La misma oferta

Por su parte, Micaela Coronel, secretaria general del Sindicato de Empleados Municipales, comentó a este medio su visión al respecto. “Fui invitada a la asamblea que se realizó el martes pero no pude ir por un tema personal. Nosotros seguimos en la misma postura, la oferta no se modificó, sólo se modificó la forma de darla”, apuntó.

Y respecto de si existe la posibilidad de realizar un paro en caso de no alcanzarse un acuerdo, Coronel comentó: “Sabemos que es difícil movilizar al empleado municipal. Para nosotros es muy pronto hablar de paro, creo que todavía podemos esperar un poco más y continuar negociando para llegar al resultado que buscamos”.

Así y todo, los comentarios entre trabajadores comunales vienen deslizando la posibilidad de que se concrete una medida de fuerza. Por lo pronto habrá más capítulos en torno a este tema.