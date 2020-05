Mujeres del PRO: la violencia de género en tiempos de cuarentena

Esta semana la concejal Adriana Velázquez (Juntos por el Cambio) mantuvo una charla mediante la plataforma digital Zoom con Fabiana Tuñez, ex directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) durante el gobierno anterior, y con concejalas, legisladoras y referentes de genero del PRO, siendo el tema convocante la violencia de género en tiempo de cuarentena.

Según se contó, se analizó la implementación de dos leyes: la Ley 26485 y la Ley 27452 conocida como Ley Brisa. “La ley 26485 sobre la prevención sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales fue sancionada en 2009.

La Provincia de Buenos Aires adhirió a la Ley 26485 en 2012 pero no adecuó el marco de procedimiento, por lo tanto la Justicia Provincial utiliza la Ley Provincial de Violencia Familiar (Ley 12569) en los casos de las diferentes violencias de género. Según Tuñez no se logró la adecuación por una cuestión ideológica, si les das más herramientas a las mujeres para denunciar, los abogados penalistas van a tener que capacitarse con estas leyes para poder argumentar y dictar sentencia en función de la Ley 26485. Esto hace que muchas violencias no se denuncien, que los jueces no las conozcan y de esta manera estamos limitando a la mujer que pueda hacer la denuncia por los diferentes tipos y modalidades de la Ley 26485. Si bien puede denunciarlos, a la hora de generar un proceso los jueces utilizan la Ley de Violencia Familiar”, marcó Velázquez.

En cuanto a la Ley 27452, sancionada en 2018, más conocida como Ley Brisa de Reparación económica para hijos e hijas de víctimas de femicidio, se señaló que “aun hoy no cuenta con apoyo del Estado porque la burocracia dificulta el acceso a la compensación”. “Un dato que refleja esta situación es el pago de diciembre de 2019, solo se abonaron 340 reparaciones, un 10.3% de los que deberían acceder al beneficio.

Es fundamental que el flamante Ministerio de la Mujeres desarrolle las medidas necesarias para acompañar a las hijas/os de las víctimas de femicidios y acelere el pago a las personas que quedan a cargo de los chicos. Hay casos que se rechazan porque carecen de la caratula ‘Femicidio’, al haberse producido el hecho antes de 2012 cuando se introdujo en el Código Penal el agravante por violencia de género”, se marcó.



Presupuesto

Con todo esto, desde el PRO destacaron: “Según la información publicada en el Boletín Oficial (01 Y 02 2020) el Ministerio de las Mujeres de Gómez Alcorta cuenta con un presupuesto de $520 millones pero el 80% del presupuesto está destinado a sueldos, lo que deja poco margen de acción para implementar diferentes políticas públicas”.

Domiciliarias

Además se remarcó: “Durante esta pandemia que estamos atravesando otro tema que hoy nos preocupa es el otorgamiento del arresto domiciliario a presos que pueden ser violadores y femicidas. La Ministra Gómez Alcorta tomó nota de la situación pero no quiso intervenir en otro poder (judicial) y dijo que no podían hacer nada. Mientras que la agrupación feminista La Julietas, que integra Fabiana Tuñez, pidió el jury a los jueces que liberen a femicidas y violadores, por ser responsables de no proteger a las víctimas de esos delitos”.