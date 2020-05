“Muchos socios se están borrando”

La presidenta de la Biblioteca Pública Rivadavia, Ana Pascual, contó de qué forma ha afectado el aislamiento social al trabajo diario de la institución y a los ingresos recibidos a través de la cuota aportada por sus socios.

Ella contó: “En un primer momento, cuando los cobradores no podían salir, nosotros habíamos subido a la página del Facebook de la Biblioteca un número de cuenta para que aquella gente que se maneja más a través de los bancos pueda depositar el dinero de la cuota a través de las entidades bancarias, y, si no, podían dejar el dinero en un sobre con el número de socio y el nombre a través del buzón de la biblioteca. Por supuesto, de esa manera no fue mucho lo que pudimos recaudar”.

Menos socios

Además un dato preocupante y que es común a otras instituciones también fue señalado por Pascual. “En estos momentos se presenta el problema de que mucha gente se está borrando como socia a causa de esta situación que estamos viviendo. Le está pasando a todo el mundo. Nosotros este mes llegamos a pagar los sueldos del mes pasado pero el mes que viene ya no sé si tenemos para pagar sueldos. Por eso yo presenté una nota en Mesa de Entrada de la Municipalidad para que se la entregaran a (la Secretaria de Producción y Turismo) Clarisa Fabris ofreciendo una forma de trabajar para cuidarnos y cuidar al socio. La propuesta es abrir tres horas a la mañana y que los socios entren de a uno a la Biblioteca. Allí van a estar las dos chichas bibliotecarias atendiendo. Por otro lado, pensamos mantener los libros con aerosol desinfectante y evitar que los socios vayan a la estantería a buscarlos. Por el contrario, nuestras bibliotecarias les acercarían el libro que soliciten. Por supuesto, no sabemos si el Municipio tiene esa facultad, pero por estos días se está comunicando gente mayor que ya no tienen para leer y para ellos es una distracción que necesitan. Por eso, yo no digo de habilitar talleres ni viajes, pero sí poder trabajar de esta otra manera. Por supuesto que con la cobranza y la organización de los viajes nos vamos manejando para mantener el funcionamiento de la biblioteca. Ahora estamos mal y yo creo que todo va a estar peor”, sostuvo.