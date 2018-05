Muchas críticas y poco apoyo tras el anuncio del presidente Macri

El anuncio del presidente Mauricio Macri sobre el regreso al establecimiento de relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en busca de apoyo financiero, políticos y economistas de todo el país expusieron sus opiniones, registrándose más críticas que elogios. Y el ámbito local no fue la excepción, marcándose por un lado apoyo a la decisión del gobierno nacional, y en la mayoría de los casos opiniones negativas.

“Frente a esta nueva situación internacional, y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el FMI para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Cristine Lagarde, su directora. Nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo”, dijo Macri ayer en un mensaje difundido desde la Casa Rosada.

“Financiamiento preventivo”

Luego el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, encabezó una breve conferencia de prensa para dar detalles sobre las conversaciones iniciadas con el FMI para acceder a una “línea preventiva de crédito”. Así explicó que el gobierno decidió buscar financiamiento preventivo para la Argentina, para dotar de estabilidad al mercado. Aclaró que el financiamiento del FMI “es el más barato que tenemos disponible” y explicó que acceder a él “no aumenta el endeudamiento de la Argentina, porque reemplaza a otros financiamientos, incluso más caros”.

Por su parte, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, confirmó que se iniciarán “en breve” las conversaciones formales con los representantes del Gobierno Argentino, tendientes a conseguir una línea de financiamiento de al menos 30.000 millones de dólares.

“Es claro que se

necesita plata”

El referente del PRO Carlos Bilbao señaló no tener problemas con la iniciativa. “Si el país necesita plata no tengo inconveniente. Después se puede discutir si es para invertir o para pagar déficit fiscal. Pero es claro que se necesita plata, y esto no será negativo siempre y cuando nos presten lo más batato posible”, remarcó.

Con esto, el dirigente apuntó que “la conversación que sigue ahora son las exigencias”. “Seguramente vamos a tener que firmar algún convenio. Probablemente pretendan que se cumplan ciertas metas económicas. Ellos (el FMI) serán partidarios seguramente de bajar la inflación. Pueden llegar a pedir eso. Y eso es algo que también queremos hacer nosotros”, sostuvo.

“Si todo sigue así termina mal”

El presidente del Comité Trenque Lauquen de la UCR, Francisco “Pepe” Font, señaló no conocer mucho de economía estructural, pero “sí de la hogareña”, y en ese sentido fue crítico del presente a nivel nacional destacando que “las cosas no están bien”.

“Hay una suerte de rebelión en la economía. Como que se quiere ir para un lado y la economía va para otro, y eso perjudica al pueblo. Se deteriora el ingreso y cambia el humor popular. Voy al supermercado y veo que la gente está nerviosa y no sabe qué hacer. Y si bien creo que hay intensiones de algunos miembros del Gobierno de corregir el rumbo, temo que haya una parte del equipo económico que viva en una irrealidad, en un country, y que no conozcan lo que sucede en el país, con las economías regionales y los valores de alquiler y la energía, por ejemplo”, analizó.

De esta forma el dirigente radical resaltó que “hay que analizar primero el presente, porque preocupa la actualidad, mucho más que el futuro lejano, pues qué pasará más adelante no se sabe y hoy las personas con chicos que tienen que pagar impuestos no pueden”.

Por último, marcó que no sabe si este presente es culpa del gobierno actual o de los anteriores, pero resaltó que le gustaría que “se resuelva en esta etapa”. A la vez que dijo que “si todo sigue así termina mal”.

“Esta no es la solución”

El economista Adolfo “Quique” Santos explicó que “la semana próxima vencerán Lebacs (títulos de deuda emitidos por el Banco Central que son comprados por inversores para absorber pesos del mercado financiero, de modo que el ahorrista presta plata al Banco Central a cambio de una tasa de interés) y es posible que el 20 por ciento se vaya, porque son de particulares y esa plata que se va, se va al dólar”. “Esta plata que se pide ahora, si bien no va a estar para el momento, es un respaldo, pero no se sabe de plazos, ni el tipo de préstamo que se dará, ni la tasa. Simplemente es una seña hacia el mercado de respaldo. Dujovne sólo dijo que era la tasa más barata pero no cuál, ni qué condiciones hay que cumplir, y esto puede llegar a apuntar a una privatización de las jubilaciones, a un achique en los gastos del Estado. Se puede venir un ajuste violento, que van a pagar la clase media baja y los sectores más vulnerables”, enfatizó.

De forma más detallada, el especialista dijo que “acá el riesgo está en que las Lebacs representan la tenencia de dólares en el Banco Central en efectivo, porque la reserva no es toda líquida, sino que los Lebacs son la parte líquida y pueden pasar muchas cosas si se van”. Además apuntó que “con el déficit y la balanza fiscal como están era necesario tener dinero para seguir subsistiendo”, pero añadió que a su entender “esta no es la solución”. “No es una medida estructural. Es una medida de aquí a la coyuntura. En 3 meses tiene que aparecer alguna forma de salir de la fuga de capitales, el déficit comercial, la fuga por el turismo al exterior y todo lo que la gente mete en el colchón, que es plata que sale del circuito”, explicó.

Por otro lado, Santos anticipó que seguramente “la semana que viene, con el vencimiento de las Lebacs, se va a marcar una tendencia de lo que quiere el mercado”.