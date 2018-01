“Mucha gente piensa que uno vive así por vago o cómodo”

El testimonio del productor Javier Savy publicado en la edición de La Opinión del día de ayer, donde el vecino denunció que habitantes del asentamiento precario que se levanta al costado de las vías del ferrocarril (al norte de la ciudad de Trenque Lauquen) provocaron daños en los alambrados de su propiedad, generó una catarata de opiniones con respecto a una problemática que tiene ribetes sociales, políticos y policiales.

Las redes sociales volvieron a ser el ámbito de discusión sobre qué hacer con quienes por necesidad decidieron instalarse en dicho lugar, alejado de la planta urbana, al que muchos consideran como “tierra de nadie”.

Testimonio

Tras la publicación del testimonio del productor damnificado, una de las vecinas que habita en el asentamiento en cuestión, que se identificó como Wendy Fernández, dio su punto de vista con respecto a este tema que tanto revuelo levanto. Y en su comentario de la nota expresó: “Soy una de las que vive en esas propiedades. Hace aproximadamente cuatro meses que estoy en la calle con mis dos hijos”. Y agregó que luego de golpear distintas puertas nadie le dio respuestas, y por eso tomó la decisión y se instaló en el lugar por no contar con recursos.

Asimismo, la vecina aseguró que “jamás nadie robo nada de ahí”. “Al contrario. Es gente muy humilde y nos ayudamos y cuidamos mutuamente”, resaltó.

"Sin privilegios"

Por otra parte, la vecina indicó que ella y otra familia son las únicas residentes del asentamiento que tienen hijos. “Y al que no le gusta que nos ayude y vele por ello. A mi no me importa lo que diga la gente, yo cuido a mis hijos y trato de que no crezcan en la calle” dice.

Además adelantó refiriéndose al caso de que se proceda al desalojo de las familias que viven en dicho asentamiento: “Nunca vino nadie a fijarse cómo vivimos acá. Y yo soy una más a la que tienen que desalojar pero a mí antes me van a tener que dar una vivienda, si no, no me sacan con mis hijos a la calle ni me voy”.

Sin embargo Wendy aclaró: “Sé que nadie me tiene que dar nada pero para eso existen los gobernadores. El intendente me explicó que hay mucha gente en situación de calle y yo no pretendo que me regalen nada, pero yo sólo cuido y velo por mis hijos”.

En este sentido reiteró: “No quiero que nadie me regale nada. Voy y lo pido porque no es vergonzoso pedir. Mis hijos no tienen padre, sólo a mí. He ido a pedir trabajo y nadie me ha tendido la mano por que tengo chicos. Te cierran las puertas”.

Con respecto a su instalación en el asentamiento, Wendy señaló que “mucha gente capaz que piensa que uno lo hace por vago o por comodidad”. “Pero créanme que no es lindo vivir así. Tenés que cuidarte de los peligros de las víboras o alguna infección que te puede llegar a agarraren en ese lugar. Pero jamás he sido deshonesta y siempre hice las cosas en buena ley. Por eso la gente que tiene dinero habla, porque jamás le faltó nada pero yo no tuve ese privilegio”, resalta.

Patrulla Rural

Por su parte, el jefe de la Patrulla Rural de Trenque Lauquen, comisario Marcos Romero, habló del incidente denunciado por el mencionado productor rural y destacó que “efectivamente el vecino fue damnificado ya que le robaron alrededor de 100 metros del alambrado de su campo”.

Además agregó que al no haber denuncia formal “como se hizo pública la situación (ayer) se convocó al hombre a que se acerque a la sede de Patrulla Rural para que realice la denuncia correspondiente, cosa que se comprometió a hacer”.

Asimismo agregó que tras el incidente y con el objetivo de evitar que este tipo de hechos se repitan “se decidió reforzar el sector de modo que las recorridas por el lugar van a ser más frecuentes”.