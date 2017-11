Mucha gente en los super por la promo del Banco Provincia

La primera de las dos jornadas de compras en supermercados con devolución del 50 por ciento para pagos hechos con tarjetas del Banco Provincia dispuestas para este mes se concretó ayer y, a diferencia de lo que venía ocurriendo en los últimos meses, se volvieron a ver muchos vecinos haciendo compras, colas para conseguir “changos”, góndolas por momentos con escasez de productos y largas colas en las cajas en sucursales de nuestro medio.

Si bien no llegó a manifestarse algo similar a las caóticas jornadas que se vivieron a mediados de año, cuando la mencionada promoción fue impulsada y las colas llegaron a ser muy largas, debiendo incluso disponerse jornadas especiales de trabajo en supermercados como La Anónima para que no falten productos, esta vez se vieron importantes cantidades de consumidores y por momentos llegaron a encontrarse góndolas en las que faltaban productos, pero la situación no llegó al nivel de, por ejemplo, lo que ocurrió en junio, cuando hubo ventas récord, aunque ayer sí hubo un movimiento superior a los de esta misma promoción en las primeras jornadas de los últimos tres meses, en los que, al igual que en el actual, la alternativa de la devolución se propuso para dos jornadas. De modo que si el próximo miércoles se repite la respuesta de los vecinos podríamos hablar de una notable reactivación de esta promoción.

n Se estaba esperando

En agosto, la promoción comenzó a desdoblarse en dos miércoles, algo que se repitió en septiembre, octubre y noviembre, y durante aquellos meses las jornadas de devolución fueron bastante más tranquilas. Pero ayer fueron muchos los consumidores que recorrieron las góndolas de algunos supers, aunque al parecer la demanda no se dio de la misma forma en todos los comercios locales de este tipo. Así, si bien por momentos faltaron algunos productos en las góndolas, los repositores pudieron arreglárselas cuando los compradores daban respiro para lograr volver a poner mercadería al alcance de todos.

De todas formas, desde un supermercado local comentaron que este mes, como la promoción se programó para los dos últimos miércoles, hubo algunas confusiones en los vecinos, que la semana pasada consultaron en gran número por las devoluciones, las que por esos días no se daban, a la vez que la confirmación de que la promoción se daría ayer y el miércoles próximo se dio recién sobre el pasado fin de semana y el lunes.

n Papel y calculadora

En tanto, ayer, además de la cantidad de consumidores, llamó la atención también la logística de muchos, pues abundaron los papelitos con listas para las compras “justas”, como para que el precio final a pagar se ajuste lo más posible a los $3 mil que cubre la promoción. Tampoco faltó quien andaba por las góndolas calculadora en mano, como para resolver todo rápido.

“Las cosas están un poco más ajustadas. Por eso esta vez volví después de unos meses en que no usé la promoción”, dijo Omar.

En tanto que Ana, que hacía un repaso de una lista junto a su hija, resaltó que la de ayer fue una buena oportunidad para empezar a hacer “las compras para las fiestas”. Y si bien los artículos navideños típicos tuvieron buena demanda. Llamativamente los que por momentos registraron algunas faltantes en las góndolas fueron determinadas bebidas y productos como el papel de cocina.

n Sin confirmaciones

Por otro lado, si bien la promoción volverá el próximo miércoles, no hay por ahora una confirmación acerca de que se repetirá en diciembre. Aunque eso por ahora no quiere decir mucho, ya que desde los supermercados señalaron que, por ejemplo este mes, la realización de esta propuesta se confirmó oficialmente pocos días antes de ayer. De modo que algo así podría ocurrir nuevamente el próximo mes.

n La promoción

Vale recordar que esta promoción abarca a una gran cantidad de supermercados de Trenque Lauquen y otras ciudades, y que propone descuentos de un 50 por ciento para compras de determinados productos (de uso familiar) de hasta 3 mil pesos, es decir que el tope de devolución es de 1.500 pesos, siempre de forma mensual y para pagos con tarjetas de crédito y débito del Banco Provincia. Es decir que si un cliente compró ayer por $3.000 pesos (obteniendo un reintegro de 1.500), el miércoles próximo no tendrá descuento por esta promoción si desea volver a comprar.

En tanto, quedan fuera de la promoción productos electrónicos, de telefonía e informática.

Por último, vale recordar que los reintegros para las compras con tarjeta de débito se han visto reflejados en los últimos meses aproximadamente diez días hábiles después de las compras.