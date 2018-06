Moyano ratificó el paro de camioneros del jueves: qué servicios se verán afectados

“Tuve una reunión con el sector empresario y nos dijeron que no está en condiciones de hacerlo. No pueden ofrecer más del 15%. El Gobierno no les permite ofrecer más. Ratificamos así la medida de fuerza para el jueves, que se resolvió en la asamblea general”, sostuvo el gremialista.

Según dijo Moyano, la huelga afectará todas las ramas del transporte de carga, como los caudales (por lo que estará complicado el abastecimiento de dinero en cajeros automáticos), combustibles, recolección de residuos, correo, granos, aguas y gaseosas, entre otros. Para evitar incidentes y malestar general, los camioneros anunciaron que la medida fuerza no incluirá una movilización y prometieron que no habrá cortes de rutas ni piquetes en los accesos a la ciudad de Buenos Aires y otras localidades del país.

“Es un paro, cuando se para un camión se lo lleva al costado de la ruta y no funciona, no nada. No hay corte de rutas. No vamos a hacer nada que no corresponda, si el paro lo agarra en una estación de servicio, para en la estación”, aseguró Moyano al dar una conferencia de prensa en la sede gremial.

La semana pasada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó una dura advertencia a los camioneros, si en su plan de lucha por las paritarias incluían piquetes. “No vamos a permitir de ninguna manera que la Argentina sea bloqueada. Vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer para que estas cosas no pasen”, lanzó.

En respuesta, el líder cegetista replicó: “Lo que dijo Bullrich no tiene nada que ver con la realidad, que se olvide de reprimir, porque no vamos a hacer nada que no corresponda, y si ellos hacen algo y lastiman a un trabajador, después nosotros decidiremos qué hacemos”.

Al hablar de los porcentajes, su hijo Pablo Moyano aclaró: “Los economistas dicen que la inflación va a ser de 27% ó 28%, ¿cómo vamos a aceptar el 15% que puso el Gobierno más el 5% que dio el Presidente? Si proyectan 28% y firmamos un 20% estaríamos firmando a la baja”, dijo el secretario adjunto. (DIB) FD