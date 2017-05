Movilización contra Monsanto: “Somos testigos del costo humano de este sistema productivo”

Ayer por la tarde los Vecinos Autoconvocados por el Control de Agrotóxicos se manifestaron en la plaza San Martín contra la empresa multinacional Monsanto, que desde hace varios años viene siendo cuestionada por considerarse desde algunos sectores que sus productos son altamente nocivos para la salud.

La iniciativa respondió a una nueva edición de la Marcha Mundial contra Monsanto replicada en otras ciudades de la Argentina y del mundo y, en ese marco, los asistentes a esta convocatoria desplegaron carteles con leyendas en contra de esta empresa y repartieron folletos que señalan su preocupación sobre las serias enfermedades aparentemente causadas por el uso de estos químicos que la misma desarrolla.

n Qué es Monsanto

La vecina Vicky Martino, integrante de Vecinos Autoconvocados, leyó un escrito en el que fundamentó el por qué de la necesidad de manifestarse contra Monsanto. “Se realiza una nueva edición de la Marcha Mundial contra Monsanto. La misma se viene llevando a cabo en nuestro país desde el 2013, siendo el año pasado protagonistas de la movilización 17 ciudades argentinas y 400 en todo el mundo. Muchas vecinas y vecinos no saben qué es Monsanto. Es un laboratorio que hace más de 100 años empezó a desarrollar productos con una característica: ser altamente perjudicial para la salud. Fue el principal proveedor del agente naranja para el ejército norteamericano durante la Guerra de Vietnam, provocando hasta el día de hoy muertes, abortos, malformaciones y discapacidades”, expresó.

En otro párrafo de sus palabras, Martino señaló que “otro de sus productos ha sido la hormona de crecimiento bovino BGH, utilizada para aumentar la producción de las vacas lecheras, afectando severamente la calidad de la leche”. “Monsanto es hoy el laboratorio de biotecnología líder en la producción de semillas transgénicas, pesticidas y paquetes tecnológicos para el agronegocio. Este aeromodelo contaminante ha sido recientemente juzgado en La Haya por el tribunal ético siendo hallado culpable de daños a la salud y el ambiente, crímenes de guerra y ecocidio. Desde Vecinos Autoconvocoados de Trenque Lauquen participamos reclamando la prohibición de las fumigaciones aéreas, denunciando la responsabilidad del Estado y todos los gobiernos provinciales en la contaminación de los pueblos con agrotóxicos”, apuntó.

n Apoyo

Además Martino afirmó: “desde Vecinos Autoconvocados apoyamos y nos unimos a los vecinos de 30 de Agosto siendo la localidad más contaminada de la provincia de Buenos Aires, a nuestro vecino empleado municipal quien sufriera una intoxicación con un bidón de glifosato el año pasado trabajando en el basural. Nos manifestamos porque somos los originarios expulsados de nuestras tierras, porque somos los campesinos que perdieron la batalla contra el gran terrateniente y también los que resisten apostando por la agroecología. Nos manifestamos porque somos los docentes de escuelas rurales que lidiamos con las fumigaciones constantes sobre nuestros chicos, nos manifestamos porque somos la mujer que comienza a sospechar que su tercer aborto espontáneo tiene que ver con las fumigaciones, nos manifestamos porque somos Nicolás Arévalo, que se fue con 4 años de vida, nos manifestamos porque somos Andrés Carrasco, somos la ciencia digna que no quiere ser injuriada por el poder de las corporaciones, nos manifestamos porque somos los vecinos que cada año sufren las inundaciones a causa de un suelo cada vez menos absorbente. Nos manifestamos porque somos la sed de un agua pura que no esté contaminada con sus venenos, nos manifestamos porque somos el monte nativo cada vez más amenazado. Porque somos, porque estamos, porque podemos. Nos manifestamos porque es nuestra obligación ser parte de la solución. Por nosotros y por las generaciones que vendrán. Por esto y mucho más es que nos adherimos a la Marcha Mundial contra Monsanto”.

n Más testimonios

Por su parte, la docente rural Marisa Covino también dejó su testimonio. “Soy docente rural de una escuela del partido de Trenque Lauquen. En algunas ocasiones he denunciado como ciudadana sobrevuelos y aviones aplicadores por arriba de la escuela, fumigaciones en las proximidades del predio y en horario escolar. Somos muchas docentes rurales las que padecemos esta misma realidad. Algunas se animan a denunciarlo, otras no pueden, por miedo, por ignorancia o por otras circunstancias. Las fumigaciones nos atraviesan la vida y en muchos casos se llevan por delante nuestra salud y la de nuestros niños. Nadie nos lo cuenta, no lo leímos en un diario, nos pasó, lo vivimos como un algo inevitable. Somos testigos del costo humano del actual sistema productivo. Los docentes rurales somos padecientes de esta impotencia y de toda la impunidad que producen a costa de nuestra salud”, sostuvo.

Además Convino expresó que muchas docentes de la provincia de Buenos Aires se han reunido en una red de docentes para apoyarse solidariamente, hacerse escuchar y para que cada una “sepa que no está sola”. “Igualmente la mayoría de las veces lo estamos en nuestros pueblos enfrentando la indeferencia de quienes deberían cuidarnos, complicidades del poder político y hasta chicanas. La realidad es que en esta lucha hay algunos ausentes. En primer lugar las autoridades de la Dirección General de Escuelas, a las que parece no importarles que tantos niños de nuestro país sean fumigados durante las horas de clase afectando sus derechos de desarrollarse en un ambiente sano. Es necesario que las inspectoras hagan algo más que elevar notas formales. Es deber defender los derechos de las escuelas rurales y su población escolar con la Ley Nacional de Educación en la mano. Por otro lado, a los gremios que nos agrupan les decimos que es necesario que nos acompañen en la lucha por la defensa de nuestros derechos. Faltan comunicados oficiales a nivel provincial y nacional de las autoridades gremiales”, remarcó.

Por último, culminó señalando: “En nombre de nuestros niños, de sus familias y de nosotros mismos, les pedimos: paren de fumigar nuestras escuelas y pobladores rurales, paren de enfermarnos, paren de matarnos”.