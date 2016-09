Motos para Contralor: desde el FpV piden más explicaciones

Continúa la polémica en torno a las motos que el Municipio adquirió recientemente para el área de Contralor. Tras las observaciones hechas por el bloque del Frente para la Victoria y las explicaciones brindadas por el Ejecutivo, nuevamente tomaron intervención los concejales del FpV, quienes emitieron un comunicado.

En dicho documento, los ediles Federico Crowder y Pablo Larrosa apuntan: “Ante las declaraciones públicas del Intendente Fernández, el Frente para la Victoria asume la obligación de aclarar a la comunidad los hechos que nos preocupan y fueran motivados en manifestaciones de comerciantes afectados. En primer lugar, aclaramos que es nuestra obligación como ediles del Distrito observar todo acto de gobierno en el cual el Ejecutivo incumpla con la normativa, así como canalizar las inquietudes de los habitantes del Distrito frente a posibles irregularidades en los procesos administrativos de Concursos y Licitaciones. Respecto del Concurso de Precios por la compra de 10 motos para Contralor observamos que la publicación de las mismas en el Portal del Municipio “Trenque Abierto” es incompleta, sin transparentar quiénes pudieron acceder a las ofertas y a quiénes se benefició”.

Y además se destaca que “para conocimiento de la comunidad se hizo un primer llamado a concurso de precios con el Nº 24/2016 para el día 28 de Julio de 2016 para la adquisición de diez (10) motocicletas Motomel 150cc con destino a Dirección de Contralor”, y que “este Concurso de Precios fue anulado y se reemplaza con otro llamado a concurso de precios con el mismo número: 24/2016 ahora con fecha 1º de Agosto de 2016”, destacándose que “en este último se descarta la marca Motomel y se agrega CC-CG y Enduro”.

n Observaciones

Por otro lado, el comunicado sostiene que “en todas las manifestaciones públicas el Intendente Fernández expresó que dicho Concurso cumplía con la normativa”, agregándose: “Existen observaciones importantes para cuestionar y destacar con respecto a ello: En primer lugar la ley Orgánica de las Municipalidades dispone en su Art. 153 que en ‘todo Concurso de Precios debe solicitarse la cotización de al menos 3 (tres) comerciantes’. En este Concurso se presentaron solo dos (2) comerciantes. En segundo lugar, la comparación de precios que el Intendente expresa no es de $300 por cada unidad, sino que con exactitud es de $3.713, lo que hace a un total de $ 37.130 y significaría la compra de dos motocicletas más. La diferencia resulta de la comparación de precios entre los modelos CG Motomel 150 ($ 20.690) y CG Corven 150 ($16.977)”.

n Solicitudes

También en el documento se sostiene que “otro tema a tener en cuenta es que -según lo manifestado por el comerciante- la Oferta Nro. 2 (CG Corven) -que no fue elegida- ofrecía al Municipio además de las motos, 10 cascos, 10 formularios para su patentamiento y el service por el término de un año”. “En las primeras declaraciones del Intendente manifiesta que consultó a agentes de Contralor que eran ‘los que estaban todo el día en la calle’ respecto de las bondades de las marcas. Más tarde afirmó, que la selección la había realizado en base a un informe técnico de Contralor. No dudamos de la experiencia de los agentes de Tránsito, pero administrativamente una licitación debe contar con un informe realizado por un profesional idóneo habilitado”, se remarcó.

En tanto, con todo esto el bloque del FpV anunció que se decidió presentar un proyecto de comunicación en el cual se solicita que “se amplíe la información que no es de acceso público, se adjunte copia del expediente licitatorio y, -de no cumplirse con el procedimiento administrativo dispuesto por la Ley- solicitar la nulidad de lo actuado (Art. 240 Ley Orgánica de Municipalidades)”.

También se manifestó la intención de “trasladar esta inquietud al Tribunal de Cuentas para que se expida al respecto” y se destacó que “toda esta información es requerida ya que en el portal Trenque Abierto no se accede a la resolución de la compra no estando publicada el acta de apertura de propuestas como tampoco las facturas correspondientes”.