Moratoria: se suscribieron planes por casi $36 millones

A menos de una semana del cierre del Plan de Normalización de Deudas y Facilidades de Pago de Tasas y Contribuciones, que será el próximo viernes, el Departamento Ejecutivo proyecta recuperar casi 36 millones de pesos, de los cuales ya cobró alrededor de 10 millones, tras haber suscripto unos 2.100 planes con vecinos que no estaban al día con la Comuna.

Hasta la fecha el monto exacto que deberá ingresar a las arcas municipales por los 2.081 planes firmados es de 35.620.363 pesos, habiéndose percibido por cancelaciones de contado y primeras cuotas 9.948.463,61 pesos, según informaron desde el área contable, dependiente de la secretaría de Hacienda.

n Planes

De 1 a 3 cuotas se registraron 1.085 planes -representa un 52 por ciento aproximadamente del total de convenios- por 11.297.336,03 pesos, de los que fueron abonados 8.537.064,96 pesos.

Entre 4 y 12 cuotas se realizaron 590 planes (28 por ciento) por 8.529.932,44 pesos, suma de la que pagaron 987.218,02 pesos.

De 13 a 24 cuotas hay 180 planes (9 por ciento) por 4.839.905,14 pesos, con un ingreso hasta hoy de 225.704,46 pesos.

Y de 25 a 48 cuotas se formularon 183 planes (9 por ciento) por 8.570.981,24 pesos, de los que entraron a Tesorería 198.476,17 pesos.

Mientras que por deuda de vivienda se hicieron 43 planes (2 por ciento) por 2.382.228,20 pesos. El ingreso total por mes de cuotas asciende a 64.853,24 pesos.

Originalmente, esta herramienta mediante la cual el Municipio puso a disposición de los vecinos diferentes planes de pago para regularizar deudas impositivas vencía el 31 de julio pasado, pero el Departamento Ejecutivo promulgó la Ordenanza nº 4825/18, sancionada en forma unánime por el Honorable Concejo Deliberante (HCD) en la 6ta. Sesión Ordinaria, y resultó prorrogado por un mes, hasta el viernes (31) de la semana que comienza mañana.

Pueden adherir a la moratoria los contribuyentes con deuda hasta el 30 de abril pasado e ingresan todas las tasas y contribuciones por mejoras, deudas en proceso judicial o que estén sometidas a juicio de apremio a partir de la promulgación de la ordenanza original, el 21 de mayo último. Y quedan excluidos los derechos de construcción, infracciones y multas derivados de los mismos.

El plan contempla descuentos muy importantes sobre los intereses generados por el no pago de los impuestos municipales y las posibilidades hasta el 31 de agosto son las siguientes: Por pago contado y hasta tres (3) cuotas: 60% de descuento. Hasta 12 cuotas: 50% de descuento. Hasta 24 cuotas: 40% de descuento. Hasta 48 cuotas: 30% de descuento.

n Cuotas

Las cuotas generadas por el plan de pago no pueden ser inferiores a la suma de 300 pesos, excepto para el caso de la Tasa de Red Vial, cuyo valor debe ser superior a 2.000 pesos.

Asimismo, cada cuota devengará un interés mensual igual a la tasa pasiva para plazo fijo digital a 30 días que establezca el BAPRO.

El contribuyente que adeuda cuotas de viviendas de Círculo Cerrado puede prorratear esa deuda o parte de la misma (la otra parte se paga de contado) entre las cuotas que le restan pagar.

En este sentido, la cuota sería de un mayor valor pero quedaría sin deuda a la fecha del plan, aunque deberá comenzar a pagar y tener su vivienda al día. Esto significa una gran ventaja para el dueño de la casa puesto que evitaría la desadjudicación y/o juicio de apremio con embargos de bienes muebles, de sueldos, costas de abogados, etc.

La falta de pago de tres cuotas del plan hace perder los beneficios obtenidos y deriva en el inicio de un juicio por apremio, mientras que los contribuyentes que realicen un plan y lo mantengan no son objeto de acciones judiciales o extrajudiciales de cobro.