Moratoria: el municipio ya recaudó cerca de 26 millones de pesos

El detalle de los planes suscriptos, su recaudación y modalidad, es el siguiente:

De 1 a 3 cuotas se hicieron 672 planes, que representa el 49% del total, por un monto 7.311.617 pesos, de lo que ya se recaudaron 5.099.029 pesos.

De 4 a 12 cuotas se firmaron 384 convenios, que equivale al 28%, por un total de 5.842.274 pesos, de lo que ya se recaudaron 662.081 pesos.

De 13 a 24 cuotas se acordaron 121 planes, el 9%, por 3.611.231 pesos y ya se recaudaron 166.992 pesos.

De 25 a 48 cuotas se hicieron 106 planes, el 8%, por 5.638.531 y se recaudaron 131.620 pesos. .

En el caso de deuda por viviendas, se lograron efectuar 52 planes por un monto de 1.503.000 pesos.

Los vecinos que pueden ingresar a la moratoria tienen que tener deuda anterior al 30 de abril de este año. Entran todas las tasas y contribuciones por mejoras, deudas en proceso judicial o sometidas a juicio de apremio a partir de la promulgación de la ordenanza (21/05/2018). Se excluyen: Los derechos de construcción, infracciones y multas derivados de los mismos.

Está abierta hasta el 31 de julio y existen descuentos muy importantes sobre los intereses generados por el no pago de los impuestos municipales.

El Contador Municipal, Ezequiel Adolfo, explicó que la moratoria arrojó importantes resultados. “Estamos haciendo intimidaciones desde la Oficina Extrajudicial a quienes aún no tomaron la decisión de escoger esta moratoria”, dijo.

También señaló que la moratoria vence el 31 de julio y que si bien en la última sesión legislativa se aprobó una prórroga por un mes, el Departamento Ejecutivo aún no la ha promulgado.