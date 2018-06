Monumental y Progreso: líderes

Luego de un pasado fin de semana donde hubo intensidad con la presencia del seleccionado provincial, la Asociación Municipal de Voley sigue en ascenso con el torneo en las instalaciones del Polideportivo Municipal “Poroto” Abásolo. El viernes se completó la séptima fecha, a dos del cierre del Torneo Apertura, y el equipo “Canario” alcanzó a Progreso quien tuvo fecha libre. Ambos comparten la punta con 12 unidades y se enfrentarán en la próxima cita del voley femenino.

Resultados

A las 21 se dio inicio a la jornada con el encuentro entre 30 de Agosto y Monumental. El equipo “canario” de “Las Lechuzas”, que aún no ha tenido fecha libre, se impuso en dos sets por 25-18 y 25-23 y se prende en la punta con Progreso. A la misma y en la otra cancha del “Poli”, Barrio Alegre impuso jerarquía frente al CEF Nº18 de Trenque Lauquen al dominar por 25-19 y 25-21. Más tarde, se jugó el único encuentro que se desarrolló a tres sets. Las chicas de Deportivo 17 dominaron el partido por 25-18; 21-25 y 16-14 ante Ferro Carril Oeste. Con este resultado las trelomenses escoltan con 11 unidades a los dos líderes y comparten la posición con el equipo “Celestes”. Pellegrini estuvo ausente y así los puntos quedaron para su rival Argentino.

Próxima fecha

El Torneo Apertura continúa el viernes 15 de junio con la octava fecha. A las 21 se darán los encuentros entre Barrio Alegre vs. Deportivo 17 de Tres Lomas y Progreso vs. Monumental. Por su parte, la jornada se completa una hora más tarde con los partidos de Pellegrini vs. CEF Nº18 de Trenque Lauquen y 30 de Agosto vs. Argentino. En esta oportunidad será Ferro Carril Oeste el equipo que estará libre.