Monumental quedó con las manos vacías en el último minuto de juego

Monumental sufrió una derrota dolorosa en su visita a Huracán de Carlos Tejedor, donde fue superado por 3 a 2 ante el dueño de casa y quedó muy complicado de cara a la clasificación, tras la segunda fecha del Federal C. Para el elenco de Trenque Lauquen habían marcado Alejandro Márquez y Damián Rostagno, mientras que para el local lo hicieron Alejandro Domínguez, en dos oportunidades, y Juan Cruz Tondo.

Y fue dolorosa porque “el Canario” hizo méritos para sumar sus primeros puntos en este certamen, sin embargo, tras haber estado dos veces arriba en el marcador, quedó con las manos vacías por Huracán logró el tercer tanto en la última jugada del partido. Y además de la derrota, el conjunto trenquelauquense sufrió las expulsiones de Martín Caracotche y Nicolás Álvarez, dos piezas clave en el esquema Monumental.

Además, tras el tercer tanto, Lucas Castrillón y Eduardo Toledo reclamaron una posición adelantada y por esa acción también fueron expulsados por el árbitro pehuajense Alejandro Berrutti.

Con esta derrota, “el Canario” quedó muy complicado en la tabla de posiciones de la zona 9, donde junto a Barrio Norte comparte la última posición del grupo sin unidades. Por su parte, KDT, que goleó al conjunto de América por 8 a 2, y Huracán lideran con seis puntos cada uno, aunque la diferencia de gol beneficia al equipo de Pehuajó.

La próxima fecha Monumental visitará a Barrio Norte para cerrar los partidos de ida de la primera fase del Federal C.

Ventaja y empate

Monumental comenzó muy bien, teniendo la pelota en los primeros minutos. En ese pasaje hubo una buena proyección de Villagra por derecha pero rápidamente Juan Cruz Tondo elaboró una contra y puso al “amarillo” en alerta. También se evidenció la diferencia entre la propuesta del local y el visitante. Mientras “el Canario” necesitaba hacer circular más la pelota para acercarse al arco, Huracán lo hacía más rápido y proponía una ofensiva más vertical.

Sin embargo, a los 25 minutos del primer tiempo Carlos Villagra sorprendió con una gran asistencia para Alejandro Márquez quien resolvió eficientemente para adelantar a Monumental en el marcador. El delantero definió muy bien abajo a un palo de Bravo, ante la salida del arquero buscando impedir el primer tanto.

Luego, el visitante tuvo otra aproximación interesante con Proetto que terminó en tiro de esquina. Tras dos corners consecutivos de Monumental, llegó otra contra de Tondo para Huracán que fue cortada por Caracotche, jugada en la que recibió la primera amarilla del partido.

Por su parte, el local intentó con un tiro libre de Alejandro Domínguez y luego con una jugada personal del mismo jugador que terminó cerca del arco de Luján. Hasta ahí, el delantero más peligroso que presentaba el dueño de casa.

Y finalmente, tras tanto buscarlo, llegó el gol de Domínguez para igualar el marcador en el minuto 44 de la primera etapa. El goleador captó un rebote en la puerta del área y sacó un remate que dio en el travesaño y se metió dentro del arco, dejando sin posibilidades al arquero trenquelauquense. Con el 1 a 1 parcial, se dio por finalizado el primer tiempo.

Emociones y expulsiones

El segundo tiempo comenzó un Huracán dispuesto a buscar el triunfo y totalmente dueño de la pelota. Primero fue Tondo y luego fue Sandoval, los que probaron a Lautaro Luján desde media distancia.

En tanto que la respuesta de Monumental llegó inmediatamente por medio de una jugada entre Márquez y Villagra que derivó en un corner a favor del “Canario”. Y en la salida de ese tiro de esquina, la recuperó Cabrera, Proetto se sacó de encima a un defensor, mandó el centro al área y Damián Rostagno conectó con derecha la pelota para ponerla arriba del arco de Huracán y colocar nuevamente en ventaja a Monumental.

Pero a los nueve minutos llegó una mala noticia para los dirigidos por Toledo y Castrillón, porque Martín Caracotche tocó la pelota con la mano y recibió la segunda amarilla, por lo que se fue expulsado y dejó al “Canario” con uno menos.

La roja al defensor obligó a los entrenadores a realizar una rápida modificación para acomodar nuevamente la defensa, ya que apostaron a la continuidad de Cabrera en el mediocampo. En ese sentido, ingresó Julián Ressia para ocupar el lugar dejado por Caracotche en la última línea y quien salió de la cancha fue Proetto, un tanto disgustado por ese cambio.

Otro golazo

A los 18 minutos, Juan Cruz Tondo encaró por la derecha y sacó un remate desde larga distancia que se metió en el palo derecho de Lautaro Luján. Un remate sorpresivo y preciso que puso el partido empatado nuevamente.

Más expulsiones

Tras el empate de Huracán, enseguida se armó un disturbio entre todos los jugadores y el árbitro pehuajense AlejandroBerrutti, por lo que el juez decidió mostrar una roja directa por lado. En el local se fue expulsado Alejandro Mariani y en Monumental debió dejar el campo de juego Nicolás Álvarez. Con más de veinte minutos por delante, “el Canario” debía afrontar el cotejo con nueve hombres.

Tras esos incidentes, otra vez la dupla técnica decidió mover el banco de suplentes y el elegido fue Jorge Ramos para suplantar a a Damián Rostagno. Una decisión que buscaba afianzar el mediocampo tras la inferioridad numérica.

La última apuesta de Monumental para conservar el resultado fue la modificación de Ezequiel Marelli por Damián Baselli. Con un hombre menos, la visita no se conformaba con el empate e iba por los tres puntos.

Minuto fatal

El árbitro Berrutti adicionó seis minutos más y generó un malestar mayor entre la gente trenquelauquense. Y en la última jugada del partido llegó el peor desenlace para Monumental. Huracán fue por el triunfo y lo consiguió. Lautaro Luján tuvo una respuesta brillante ante un remete de un jugador local pero el rebote le quedó a Ignacio Erramouspe quién aprovechó la ocasión para marcar el tercer tanto del local y darle los tres puntos a Huracán.

Los entrenadores de Monumental reclamaron una posición adelantada y y tras el intercambio verbal con el juez también fueron expulsados.

El esfuerzo y el gran trabajo que realizó el conjunto trenquelauquense en el choque ante Huracán en Carlos Tejedor no quedó reflejado en el resultado y ese quizás sea el mayor lamento de esta derrota.

Lo que viene

El futuro de Monumental está complicado no sólo desde los números, porque no podrá contar con Martín Caracotche y Nicolás Álvarez para la próxima fecha ante Barrio Norte en América, un partido en el que “el Canario” no tendrá margen de error pensando en la clasificación.