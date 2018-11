Monumental lidera en cuarta división

Este fin de semana fue el turno de la octava fecha, no de la séptima, de las divisiones inferiores por el Torneo Clausura. ¿Motivo? Por pedido de una de las instituciones se realizó un cambio de fechas y el próximo fin de semana se jugará la séptima.

El sábado se jugaron la gran mayoría de los partidos. En el Complejo Polideportivo de Pellegrini, Monumental se hizo fuerte en la cuarta división frente a Huracán y se impuso por 3 a 0 para así afianzarse en lo más alto de la tabla, mientras que el FBC Argentino goleó por 8 a 0 a Barrio Alegre en la casa “Celeste”. Pero ayer el “Decano” volvió a jugar para completar un partido de la quinta fecha ante Las Guasquitas y ganó 2 a 0. Así es escolta del “Canario” y se enfrentará a los de amarillo la próxima fecha.

Quinta y sexta

Por el lado de quinta división, el “Indio” lidera luego de haber ganado ayer. Lo escolta Ferro, que logró un triunfazo por 7 a 0 ante Atlético Pellegrini y comparte la posición con Barrio Alegre, que se impuso por 2 a 0 ante Argentino.

Además Huracán sumó su segundo triunfo al ganarle 4 a 2 a Monumental.

Y en sexta es el “Canario” el puntero y lo siguen el “Verde” con el “Indio”.

Así cabe añadir que ayer por la tarde, y debido al feriado nacional, se jugaron encuentros que habían sido postergados por las condiciones climáticas. En cancha de Atlético Trenque Lauquen la octava fecha se completó ya que el sábado las condiciones del campo de juego no eran las óptimas. La divisiones del “Indio” del Parque tuvieron la visita de Giat. Y en sexta fue victoria de Atlético por 3 a 1, mientras que el dueño de casa le ganó con la mínima a la visita en quinta para seguir solo en lo más alto de la tabla.

Próxima fecha

Ahora, en el próximo paso de las inferiores jugarán Atlético Trenque Lauquen vs. Las Guasquitas, Monumental vs. Foot Ball Club Argentino, Giat vs. Atlético Pellegrini y Huracán vs. Ferro Carril Oeste.