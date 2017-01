Monumental derrotó por 4 a 0 a Atlético Santa Rosa en el tercer amistoso del año

Monumental está afrontando la etapa preparatoria de cara al Federal “C” 2017 de menor a mayor y eso se vio reflejado ayer en un nuevo amistoso del conjunto “canario”, donde el equipo dirigido por Lucas Castrillón y Eduardo Toledo se impuso por 4 a 0 ante Atlético Santa Rosa en la cancha del FBC Argentino.

Pero más allá de lo que fue un buen resultado para el elenco trenquelauquense, lo mejor que dejó este encuentro para el local es el rendimiento colectivo que mostró a lo largo del encuentro, donde siempre fue protagonista y dominó el balón en gran parte del partido.

Aunque el duelo se resolvió en la segunda mitad, cuando Atlético Santa Rosa había parado en cancha un equipo completamente diferente al que había iniciado el primer tiempo tras haber igualado en ese período por 0 a 0. Sin embargo Monumental mantuvo su estilo y pudo llegar al gol en el complemento.

El primer tiempo

Tal como lo habían anticipado los entrenadores en la previa, uno de los objetivos de Monumental para este partido era aguantar la presión bien alta durante más minutos y controlar la pelota. Y así ocurrió en la primera mitad. Tanto Marelli, Proetto como Rostagno buscaron agobiar a los defensores rivales cuando intentaban salir jugando desde el fondo.

Esa presión surgió efecto y facilitó la tarea de los mediocampistas. Álvarez se transformó en el conductor de Monumental muy bien secundado por Villagra y Márquez, todos de gran rendimiento. Además el “Canario” se apoyaba mucho por el sector izquierdo, donde encontró una sociedad de juego muy buena integrada por Ricardo Del Río, una de las figuras de ayer, y Alejandro Márquez, dos refuerzos que se acoplaron muy bien al esquema.

A los 23 minutos llegó la más clara para el local: Rostagno remató desde afuera y el arquero dio un rebote largo, Marelli ganó en velocidad y definió para marcar el primer tanto de la tarde, pero el línea levantó la bandera y el árbitro Roberto Álvarez anuló el tanto.

Tras un parate para refrescarse, el juego se reinició y los minutos siguientes mostraron lo mejor de la visita, que volcó su ataque por el sector derecho, buscando aprovechar la velocidad de Fensel. Y Braian Ramírez, quién lucía la “10” de la visita, también inquietó con un disparo desde afuera.

Hasta que se acomodaron nuevamente Álvarez y Villagra en el medio y empezaron a generar más juego en Monumental. Y justamente una jugada iniciada por Villagra continuó con un pase a Marelli, que cambió de frente para Márquez, quien llegó a posición de gol por la izquierda, pero otra vez la jugada fue anulada por off side.

Los goles

En la primera jugada de peligro del complemento, Alejandro Márquez sorprendió al arquero con un remate de larga distancia y puso el 1 a 0 para Monumental.

El segundo tanto llegó por la derecha. Marelli jugó rápido un lateral para Villagra, quien la levantó para Proetto. Y “Pepe” no dudó y como venía, de aire, le dio al arco para marcar el segundo gol de la tarde.

Junto con los goles llegaron los cambios en Monumental. Y los primeros en ingresar fueron Luciano Sayago, Cristian Baselli y Nicolás Martín. Luego entraron Bautista De San Benito, Fernán Etcheverry, Bernabé Laiglesia, Julián Ressia, Edgardo Scalesa y Ezequiel Rodríguez. Y por último, el arquero Juan García en lugar de De San Benito.

Sobre el final, y ya con el tiempo cumplido, llegaron los tantos de Luciano Sayago, tras una buena asistencia de Etcheverry, y en la siguiente jugada de Cristian Baselli, que puso cifras definitivas para el 4 a 0 de Monumental.

La figura

Si bien es cierto que el rendimiento colectivo de Monumental fue bueno y muy parejo, Ricardo Del Río completó un encuentro prácticamente sin fisuras. El lateral por izquierda proveniente de Barrio Alegre estuvo muy bien en la marca y a su vez se proyectó con mucho criterio, generando otra opción de ataque para el local desde el fondo de la cancha. Junto con Márquez estableció una buena socidad de juego que seguramente le dará muy buenos frutos a la dupla Castrillón-Toledo. Y al término del encuentro La Opinión dialogó con el defensor de 19 años, quien expresó: “El equipo se está conformando y cada vez nos estamos conociendo más, nos entendemos cada día mejor”.

En cuanto a lo personal, agregó: “Tengo que seguir corrigiendo algunas cuestiones, pero me siento muy cómodo y entiendo lo que me piden los técnicos. La verdad que no me esperaba esta propuesta, me sorprendió, pero me pareció muy buena y voy a dar lo mejor de mí”.