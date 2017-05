Monumental aguarda la invitación oficial

El presidente del Consejo Federal de AFA, Juan Pablo Beacon había confirmado en medios especializados que el próximo Federal “B” dará comienzo el 2 de julio y que llegarían invitaciones a ciertos equipos que no habían logrado el ascenso de manera directa.

El rumor desde hace unas semanas es que Monumental podría recibir una de estas invitaciones y ayer se hizo más fuerte. Desde la dirigencia del Club, el propio Pedro Carninchich, le confirmó ayer por la tarde a La Opinión que “de manera oficial acá no nos llegó nada. Hemos leído en las redes sociales y en otros portales que ya estamos en el Federal “B”, pero de manera oficial no hay nada”. Asimismo dijo que “esperábamos la invitación para el pasado lunes, pero tampoco llegó”. De esto se rescata que la invitación oficial llegaría en cuestión de horas.

La otra cuestión es qué hará el Club si es invitado a jugar un torneo tan importante como es Federal “B”. Sobre este punto explicó: “Primero tenemos que recibir la invitación oficial y ahí nos reuniremos con la comisión directiva, en primer lugar, y luego con el plantel. Para un Club como Monumental esto no es tan simple, los costos son muchos, y tenemos muy poco tiempo para definir si aceptamos jugar, o no”.

n Unifican torneos

Además Beacon había informado: “Estamos trabajando todos los días para aplicar las mejoras que sean necesarias en el cuarto torneo de importancia que tiene el Fútbol Argentino, que es netamente amateur, donde la regionalización fue un paso importante para los clubes, y ese mismo sistema será aplicado otra vez”, aseveró. “Queremos un fútbol interior fuerte y por eso tenemos en un proyecto para debatir donde el Torneo Federal “C” y el Torneo Federal “B” se unificarían en un solo campeonato, con una etapa clasificatoria y una etapa campeonato para el que el cambio no sea tan drástico y con ello, las ligas de la Argentina vuelvan a funcionar como antes lo hacían”.

Todo eso se sumó a las posibles invitaciones, donde Beacon había sido categórico: “Tenemos que rearmar las zonas por regiones, y vamos a considerar las posibles invitaciones, que serán por méritos deportivos, y no por invitaciones a cualquier club. Tiene que tener su mérito en todo el sentido de la palabra, y hay opciones muy importantes. Queremos que los costos sean mínimos para poder participar, y que los clubes recorran la menor cantidad de kilómetros. Eso ya lo plasmó Toviggino, lo que tenemos que concretar ahora es sumar equipos para la primera instancia que será clasificatoria”.