Mónica Baretta: “Nosotros estamos conformes porque se cumplió el convenio”

El Municipio acordó ayer con la Asociación de Trabajadores Municipales que la inflación anual fue del 24,9%, lo cual implica el pleno cumplimiento del convenio colectivo firmado en marzo del año pasado. Por tal motivo se completará el incremento del 18% que se pagó de marzo a diciembre y este nuevo aumento se abonará con los sueldos de enero, que serán depositados la próxima semana.

Se trata de un acuerdo logrado por las partes de un nuevo aumento de salarios ligado al compromiso que se había rubricado el año pasado con cláusula gatillo. Así se completaría el incremento del 18 por ciento que se pagó de marzo a diciembre de 2017 hasta llegar a casi el 25 por ciento. Entonces, como ya se señaló, el nuevo incremento se pagará con los sueldos de enero y rondará el 7 por ciento.

La secretaria general de la Asociación, Mónica Baretta, brindó a este medio su opinión al respecto y sostuvo: “Se cerró el año con un 25% anual, ya nos habían dado el 18 por ciento y este el resultado de la cláusula gatillo. Los trabajadores municipales lo recibieron bien, su respuesta en general fue positiva aunque seguramente muchos querrían más, pero más no se ha podido logar por el momento. Nosotros estamos conformes, las reuniones con el Municipio fueron en muy buenos términos. Ocurre como siempre, nos reunimos, si no llegamos a consensuar nada volvemos a reunirnos hasta que llegamos a un acuerdo”.

Consultada sobre cuál es su opinión sobre la voluntad de la actual gestión de mejorar el salario del trabajador municipal, Baretta comentó. “El Municipio tiene toda la voluntad, lo que pasa es que yo no manejo el dinero de la Municipalidad, yo manejo lo que pido pero de ahí a que se pueda concretar es otra cosa”.

Asimismo, la dirigente reiteró: “Estamos conformes porque se cumplió lo del convenio y ahora estamos trabajando el tema de las categorías, y la próxima semana nos reuniremos para hablar del porcentaje 2018”.